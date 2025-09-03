RECENZE: Malá, Weber, Krutina a další naděje se předvedli v příběhu o Galileim

Tomáš Šťástka
  11:54
Pozdní hra Bertolta Brechta Život Galileiho se stala základem novinky, kterou do pražského prostoru Divadlo X10 nastudoval hostující soubor OLDStars. Krátkodobý srpnový projekt ukázal vycházející i již vyšlé naděje českého herectví v čele s Alžbětou Malou a Tomášem Krutinou.
Tomáš Krutina a Alžběta Malá představení Život Galileiho

Tomáš Krutina a Alžběta Malá představení Život Galileiho | foto: OLDStars

Záběr z představení Život Galileiho
Záběr z představení Život Galileiho
Jindřiška Hanušová a Tomáš Krutina v představení Život Galileiho
Záběr z představení Život Galileiho
10 fotografií

OLDStars je dlouholetý projekt poskytující šanci začínajícím hercům, kteří ještě studují, či jsou jen chvilku po škole. Jejich řadami prošlo leckteré herecké jméno, které je nyní už pevně uchyceno v širokém povědomí.

Aktuální srpnový projekt Život Galileiho ostatně nabízel herce s většími zkušenostmi před kamerou. Alžběta Malá loni zaujala velkou rolí v kladně přijatém seriálu Smysl pro tumor, Tomáš Weber se zase letos v kinech představil jako princ v nové verzi Zlatovlásky. Příjmení Jindřišky Hanušové a Marie Anny Myšičkové pak dokazují pokračující rodinnou tradici.

RECENZE: Zakrvavená návštěva. Pod střechou Vinohrad bublá komorní drama

Ústřední roli slavného astronoma, který během svého života bojoval s nepochopením a musel veřejně odvolat své pokrokové názory, však ztvárnil Tomáš Krutina, mladý herec úspěšně působící v Městských divadlech pražských.

Tvůrce v čele s režisérem Prokopem Košařem zjevně inspiroval prostor a tvorba Divadla X10, které novinku hostilo. Ač se příběh přiznaně odehrává v úvodu 17. století, nechybí zde moderní židle, barel s vodou (vtipně zastupující pohled dalekohledem do vesmíru) či umělohmotná opona. A stejně tak bazén s vodou a kropící zařízení, které do publika opakovaně přenáší působivý a vězení evokující pocit chladu.

Život Galileiho

60 %

OLDStars

premiéra 23. srpna 2025 (Divadlo X10)

režie: Prokop Košař

hrají: Tomáš Krutina, Antonín Brukner, Alžběta Malá, Jindřiška Hanušová, Marie Anna Myšičková, Tomáš Weber, Marek Nagl, Jitka Smutná, Miroslav Hanuš / Vladimír Javorský / Martin Myšička / Ondřej Malý / Tomáš Pavelka / Filip Kaňkovský a další

Moderní, zdánlivě syrové pojetí není na škodu a zapadá do repertoáru „Iksdesítky“. Horší je to ovšem s choreografiemi, které herci ve vodě předvádějí a které mají k profesionální produkci přeci jen trochu daleko.

Když se ovšem dostaneme k tomu zásadnímu, tedy hereckým výkonům, museli být diváci srpnových repríz spokojeni. Mezi jednotlivými účinkujícími jsou samozřejmě rozdíly a panuje jistá rozladěnost, celkově však ale všichni ukazují, že se vydali správným směrem.

Dosud nabyté zkušenosti jsou znát a k divákům se tak dostává srozumitelné podání jednoho příběhu o boji bystrého jednotlivce s rigidní společností uvězněnou ve stereotypech a pohodlí.

Pokud takový projekt a „obouchávání“ se před skutečným publikem pomůže budoucím hvězdám ve sběru zkušeností, nechť OLDStars spolupracuje s naší přední alternativní scénou častěji.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

RECENZE: Malá, Weber, Krutina a další naděje se předvedli v příběhu o Galileim

Pozdní hra Bertolta Brechta Život Galileiho se stala základem novinky, kterou do pražského prostoru Divadlo X10 nastudoval hostující soubor OLDStars. Krátkodobý srpnový projekt ukázal vycházející i...

3. září 2025  11:54

Dílo Satanovo? Kniha mapuje krvavou jízdu prvních polistopadových sériových vrahů

Případem prvních polistopadových sériových vrahů Josefa Kotta a Michaela Kutílka, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi, se zabývá právě vycházející kniha Dva na vraždu. Obsahuje i zapomenutý...

3. září 2025  10:21

Můj nejkomediálnější film. Režisér hitu Ženy v běhu natáčí v Plzni snímek plný hvězd

Herci a štáb režiséra Martina Horského natáčejí v ulicích krajského města hvězdně obsazenou komedii Někdo to rád v Plzni. Posledním natáčecím dnem bude čtvrtek 4. září. Snímek vypráví mozaiku...

3. září 2025  10:04

RECENZE: Prchá před Rusy i Židy. Zase jeden zoufalec má Život v hajzlu

55 %

Darren Aronofsky, tvůrce ceněných děl Wrestler, Černá labuť či Velryba, má natolik oddané příznivce, že mu budou tleskat i za novinku kin Život v hajzlu, v podstatě běžnou krimikomedii o smolaři,...

3. září 2025  7:30

Přísně bez internetu. Překladatelé Dana Browna popisují práci na „pražské“ knize

Premium

Americký spisovatel Dan Brown zasadil svůj nejnovější thriller Tajemství všech tajemství do Prahy. O překlad českého vydání, které vychází stejně jako originál 9. září, se postarali Michala Marková a...

2. září 2025

Ani jsem nevěděl, že ve mně tolik lásky je, říká Hartl o nové knize Manželství

Oblíbený český spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl přichází s knižní novinkou. Román nese název Manželství a podle svého tvůrce je „nacpaný láskou až k prasknutí“. Zároveň je to nejdojemnější...

2. září 2025  18:14

Hologram, hudba a barvy. Letošní Signal Festival láká na atraktivní show

Největší přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival opět míří do centra Prahy. Program 13. ročníku nabídne divákům atraktivní venkovní audiovizuální podívanou i desítky vnitřních...

2. září 2025  14:42

Trvalo to tři roky. Česko-slovenská členka Cirque du Soleil popisuje cestu k souboru

Když před tisíci diváky v São Paulu poprvé vystoupila s Cirque du Soleil, věděla, že si splnila sen. Dnes je Tamara Dikyová jedinou česko-slovenskou zpěvačkou v souboru a její hlas doprovází...

2. září 2025  13:02

Filmaři točí v Českém ráji, zamilovaný Mišík zažije drama na Troskách

Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.

2. září 2025  12:13

Boxoval s Alim, hrál se Spencerem. Zemřel boxer, který byl předlohou Rockyho

V historických záznamech jako vítěz uveden není, přesto si těmi zápasy získal věhlas a uznání. Joe Bugner se dvakrát postavil Muhammadu Alimu a ani jednou mu nedovolil knock-out. Britský boxer...

2. září 2025  11:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Metoda Markovič: Hojer má další ocenění. Soundtrack Poděbrady ocenil hudbu série

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady letos o víkendu oslavil dekádu existence a u té příležitosti poprvé rozdával ceny. Odborná porota vybírala domácí filmová a...

2. září 2025  11:10

KOMENTÁŘ: Soudíme film, či jeho aktéra? Jarek Nohavica i Jude Law jsou na pranýři

Premium

Více než jedenáct tisíc lidí přišlo o víkendu na premiérový snímek o písničkáři Nohavicovi nazvaný Jarek. Na dokument je to vysoké číslo, ale paradoxně ne každá z diváckých reakcí na filmových...

2. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.