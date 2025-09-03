RECENZE: Malá, Weber, Krutina a další naděje se předvedli v příběhu o Galileim
OLDStars je dlouholetý projekt poskytující šanci začínajícím hercům, kteří ještě studují, či jsou jen chvilku po škole. Jejich řadami prošlo leckteré herecké jméno, které je nyní už pevně uchyceno v širokém povědomí.
Aktuální srpnový projekt Život Galileiho ostatně nabízel herce s většími zkušenostmi před kamerou. Alžběta Malá loni zaujala velkou rolí v kladně přijatém seriálu Smysl pro tumor, Tomáš Weber se zase letos v kinech představil jako princ v nové verzi Zlatovlásky. Příjmení Jindřišky Hanušové a Marie Anny Myšičkové pak dokazují pokračující rodinnou tradici.
RECENZE: Zakrvavená návštěva. Pod střechou Vinohrad bublá komorní drama
Ústřední roli slavného astronoma, který během svého života bojoval s nepochopením a musel veřejně odvolat své pokrokové názory, však ztvárnil Tomáš Krutina, mladý herec úspěšně působící v Městských divadlech pražských.
Tvůrce v čele s režisérem Prokopem Košařem zjevně inspiroval prostor a tvorba Divadla X10, které novinku hostilo. Ač se příběh přiznaně odehrává v úvodu 17. století, nechybí zde moderní židle, barel s vodou (vtipně zastupující pohled dalekohledem do vesmíru) či umělohmotná opona. A stejně tak bazén s vodou a kropící zařízení, které do publika opakovaně přenáší působivý a vězení evokující pocit chladu.
Život Galileiho
OLDStars
premiéra 23. srpna 2025 (Divadlo X10)
režie: Prokop Košař
hrají: Tomáš Krutina, Antonín Brukner, Alžběta Malá, Jindřiška Hanušová, Marie Anna Myšičková, Tomáš Weber, Marek Nagl, Jitka Smutná, Miroslav Hanuš / Vladimír Javorský / Martin Myšička / Ondřej Malý / Tomáš Pavelka / Filip Kaňkovský a další
Moderní, zdánlivě syrové pojetí není na škodu a zapadá do repertoáru „Iksdesítky“. Horší je to ovšem s choreografiemi, které herci ve vodě předvádějí a které mají k profesionální produkci přeci jen trochu daleko.
Když se ovšem dostaneme k tomu zásadnímu, tedy hereckým výkonům, museli být diváci srpnových repríz spokojeni. Mezi jednotlivými účinkujícími jsou samozřejmě rozdíly a panuje jistá rozladěnost, celkově však ale všichni ukazují, že se vydali správným směrem.
Dosud nabyté zkušenosti jsou znát a k divákům se tak dostává srozumitelné podání jednoho příběhu o boji bystrého jednotlivce s rigidní společností uvězněnou ve stereotypech a pohodlí.
Pokud takový projekt a „obouchávání“ se před skutečným publikem pomůže budoucím hvězdám ve sběru zkušeností, nechť OLDStars spolupracuje s naší přední alternativní scénou častěji.
