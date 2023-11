RECENZE: Se stovkou festivalových tašek se za montéra z Ikey neschováš

Když si mladá žena po sérii neuspokojivých vztahů s lidmi od filmu vyrazí na párty a tam potká muže v komickém tyrannosauřím převleku, měla by zbystřit. Zvlášť poté, co s obdivem glosuje její oděv, tedy košili na břichu zavázanou do uzlu, v níž prý připomíná „paleobotaničku Ellie Sattlerovou“. Tedy hrdinku slavného Jurského parku v podání Laury Dernové. Hrdinka nové komedie, kterou od září uvádí pražské Divadlo pod Palmovkou na své komorní scéně, ale nedbá. A tak se z ní stane žena filmového kritika.

Právě tak se totiž jmenuje nejen novinka, kterou do půdního studia Palm OFF nachystal tým okolo Tomáše Dianišky, ale i původní blog, ze kterého tvůrci vycházeli. Internetový seriál vtipných příspěvků, kde manželka jednoho tuzemského filmového kritika glosuje soužití s ním, získal svého času takovou popularitu, že si vysloužil nominaci na Magnesii Literu. A taktéž se následně dočkal hned dvou knižních vydání. Životní partnerka nejmenovaného cinefila (pozorní diváci mohou v úvodu představení jeho jméno odvodit) totiž zmíněné soužití popisuje jako skvělý mix partnerských postřehů ze situací důvěrně známých všem zadaným, navíc ovšem okořeněných o věčný střet praktické ženy s nepraktickým knihomolem.

Vděčného materiálu se na Palmovce chytil režisér a dramatik Tomáš Dianiška, který k tomu oživil své uskupení Divadlo F. X. Kalby, s nímž na dnes oceňovanou a progresivní pražskou scénu kdysi přišel z Liberce. Jeho „Kalba“ ostatně už před lety zadaptovala svého času populární blog 1 000 věcí, co mě serou, takže má s formátem zkušenosti.

Téma světa filmu obecně je navíc pro Dianišku doslova rajskou zahradou – jako tvůrce se totiž proslavil popkulturními narážkami, kterými je schopen okořenit třeba i tak vážná témata, jako je komunistická perzekuce (Mlčení bobříků) či časy heydrichiády (294 statečných). Drastickými momenty naší nedávné historie se tak v jeho podání prohání filmová sci-fi monstra i svalovci z 80. let, aniž by přitom nějak snížil naléhavost sdělení.

Dianiška se však v posledních letech zaměřil na životopisná dramata (úspěchu dosáhla ostravská Špinarka), takže jeho fanoušci v Ženě filmového kritika ocení návrat ke kořenům. A Kalba se v novince opravdu vyřádila. Blogovou předlohu se jim podařilo seskládat do uceleného hodinu a půl trvajícího příběhu, ve kterém diváci sledují vztah od seznámení přes porod potomka, jeho výchovu, vážnou krizi i její vyřešení.

Skvělí herci

Žena filmového kritika 80 % Divadlo pod Palmovkou premiéra 21. září 2023 režie: Tomáš Dianiška, Petr Cífka & kol. hrají: Barbora Kubátová, Jakub Albrecht

Vzniklo tak dílo sice nenáročné, ale srozumitelné a pevně semknuté. A především neuvěřitelně vtipné. Narážky na Osvícení, Vymítače ďábla či zmíněný Jurský park pozná i průměrný filmový fanda, ovšem bavit se spolehlivě bude i ten, co o program kina nezavadí. Většina diváků sice asi nebude obeznámena s realitou soužití s publicistou kulturních rubrik, ovšem s tím spojené vtipy jsou natolik srozumitelné, že ani to překážku činit nebude. Komické výstupy na téma starosti o novorozence jsou navíc podobné napříč zaměstnáními.

Velký podíl na vydařeném představení mají samozřejmě i oba herci. Nepraktického kritika, který jen velice těžko předstírá, že jeho zaměstnáním je montér z Ikey (což se provalí po nálezu stovky tašek z filmových festivalů), zde ztvárňuje Jakub Albrecht. Břitkou ženou filmového kritika je pak ve skvělém výkonu Barbora Kubátová. Tedy zdejší dvě herecké hvězdy, které právě zmíněná Kalba zrodila.