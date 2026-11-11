Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně

Autor:
  15:05
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Loutkář, režisér a pedagog Pavel Vašíček | foto: Divadlo Alfa

V neděli zemřel ve věku 79 let Pavel Vašíček, režisér, dramatik, dramaturg a historik loutkového divadla. Zprávu o jeho smrti přineslo plzeňské Divadlo Alfa, jehož podobu zásadně ovlivnil.

„Se smutkem v srdcích oznamujeme, že 8. listopadu 2026 odešel do loutkářského nebe náš kolega a kamarád Pavel Vašíček. Pavel byl klíčovou postavou českého loutkářství a jedním z nejdůležitějších tvůrců Divadla Alfa i celého českého loutkového divadla,“ uvedli jeho kolegové z plzeňské scény.

Pavel Vašíček se narodil v roce 1947 v Brně. Po studiích na tamní konzervatoři a pražské DAMU začínal v roce 1969 v brněnském Divadle Radost, kde byl v sedmadvaceti letech oceněn za inscenaci Krása nevídaná.

Na přelomu let 1982 a 1983 nastoupil do plzeňského Divadla Alfa, kde působil téměř čtyři dekády. Coby autor, dramaturg či spolupracovník se podílel na inscenacích, které získaly uznání i v zahraničí – Psohlavci, Don Šajn či Johannes Doktor Faust.

Významnou měrou se podílel na rozvoji a zachování historie a tradice českého loutkářství. Připravil 16 ročníků festivalu Skupova Plzeň, působil jako pedagog Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU a v letech 1993–1999 jako šéfredaktor vedl odborný časopis Loutkář.

Za celoživotní přínos českému loutkářství získal v roce 2016 Uměleckou cenu města Plzně v kategorii Cena za celoživotní dílo.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan

Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026)

Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....

V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026)

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...

Jméno Gott znovu ve Slavíkovi. Charlotte bojuje o titul Objev roku

Charlotte Gott

První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní...

Moje máma přijde. Míčová s Mikulkovou vrací do Violy básně Vladimíry Čerepkové

Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková během zkoušek kusu Moje máma přijde v...

Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková jsou tvářemi novinky pražského Divadla Viola. Ředitelka scény Beata Parkanová zde totiž uvede autorskou režii Moje máma přijde, která vychází z díla a života naší...

Překvapení. Novým Jamesem Bondem se může stát čtyřicetiletý Robert Pattinson

Robert Pattinson (New York, 1. března 2022)

Ne finální trojice, ale rovnou pětice jmen. Ač se zdálo, že se tvář nového Jamese Bonda pomalu rýsuje, nejnovější zprávy vnesly do situace opět zmatek. Server Variety přišel s informací, že se...

Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně

Loutkář, režisér a pedagog Pavel Vašíček

V neděli zemřel ve věku 79 let Pavel Vašíček, režisér, dramatik, dramaturg a historik loutkového divadla. Zprávu o jeho smrti přineslo plzeňské Divadlo Alfa, jehož podobu zásadně ovlivnil.

11. listopadu 2026  15:05

Rozpadají se vazby, které nás ukotvovaly. Lidé jsou osamělí, přemýšlí spisovatelka

Premium
Česká spisovatelka Bianca Bellová a její nový román Stručný průvodce...

Ve svých románech často vytváří časově i místně neurčité světy. V novince Stručný průvodce odcházením se ale Bianca Bellová vrací do současného Česka a otevírá témata smrti, eutanazie i osamělosti....

11. listopadu 2026

Žítkovské bohyně konečně před kamerou. V seriálu ČT se představí Ryška a Barešová

Denisa Barešová a Kristýna Ryška v připravovaném filmu Žítkovské bohyně

Česká televize ve spolupráci se společností Negativ připravuje šestidílnou minisérii Žítkovské bohyně podle stejnojmenného románu spisovatelky Kateřiny Tučkové. Hlavní roli známého literárního díla o...

11. listopadu 2026  14:01

Víc než koncert. Se svou svébytnou show se Jiří Korn vrací do Kongresového centra

Herec a zpěvák Jiří Korn

Koncertní projekt Jiřího Korna K®NCEPT s podtitulem To nejlepší na konec se po úspěchu prvních tří vyprodaných představení vrátí do Kongresového centra Praha. Diváci se mohou na jedinečnou show,...

11. listopadu 2026  13:18

Poznáte Andílka z Kelly Family? V pražské Lucerně přitvrdil a dostal desku Kabátů

Zpěvák Angelo Kelly vystoupil se svojí kapelou v pražském Lucerna Music Baru....

Shodil dlouhé blonďaté vlasy, nasadil dioptrické brýle a přitvrdil. Přesto fanoušci a především fanynky Angela Kellyho, nejmladšího člena devadesátkové rodinné kapely Kelly Family, stále svůj idol...

11. listopadu 2026  13:03

RECENZE: Dorostla do první ligy. Tereza Mašková ukázala, že přišel její čas

Premium
Tereza Mašková na koncertě v DK Metropol v Českých Budějovicích (10. listopadu...

Své vyprodané turné završila Tereza Mašková v Českých Budějovicích. Zpěvačka s výjimečnými hlasovými a interpretačními kvalitami odehrála v místním Domě kultury Metropol poslední samostatný koncert...

11. listopadu 2026  10:23

Hnusný brutalismus? Výstava z dob, kdy se budovy navrhovaly do poslední vidličky

Snímek z výstavy Hnusný: Československý brutalismus 1960-1989

Až do poloviny ledna je v pražském Design Museum Prague ke zhlédnutí výstava Hnusný: Československý brutalismus 1960 – 1989. Připomíná dobu, kdy se architektura, nábytek a vybavení interiérů...

11. listopadu 2026  9:38

Britský autor knih pro děti Walliams čelí obvinění z obtěžování nezletilých

Spisovatel, herec a komik David Walliams (2023)

Britský komik a autor knih pro děti David Walliams byl obviněn ze sexuálního napadení a psychologické manipulace s mladými ženami. Walliams obvinění popírá a u soudu se domáhal zákazu zveřejnění jeho...

10. listopadu 2026  20:29

Mluvil o vystřílení mešit. Houellebecqovi hrozí za „podněcování k nenávisti“ vězení

Spisovatel Michel Houellebecq

Známý francouzský spisovatel Michel Houellebecq stane před soudem. Za kontroverzní výroky o muslimech mu hrozí postih za podněcování k nenávisti.

10. listopadu 2026  20:04

Zemřela De Nirova ex a hvězda seriálu 227 Toukie Smithová. Zradila ji zákeřná nemoc

Toukie Smithová na lodi během 23. ročníku průvodu hrdosti leseb a gayů v New...

V 73 letech zemřela americká herečka a modelka Toukie Smithová. Někdejší hvězda slavného seriálu 227 dlouho bojovala s roztroušenou sklerózou. Zemřela 4. listopadu, úmrtí nyní oznámily její děti...

10. listopadu 2026  18:43

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Manipulace je všude kolem, hlásá český film, který zlákal plno zahraničních hvězd

Britský herec James Faulkner s českým režisérem Davidem Baldou (9. listopadu...

Český režisér David Balda uvedl do světových kin svůj thriller Manipulation. Dramatický snímek po premiérách ve Velké Británii, Itálii a Německu míří nyní před tuzemské publikum. Film s mnoha...

10. listopadu 2026  16:56

Soumrak punkerů? Fall Out Boy v Praze odstartují své dosud největší turné

Kapela Fall Out Boy

Americká pop-punková kapela Fall Out Boy odstartuje 17. května v pražské O2 areně koncertní turné Twilight of the Punks. Společně s oznámením turné také zveřejnila nový singl Aces. Jako speciální...

10. listopadu 2026  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.