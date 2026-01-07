Rozloučení se uskuteční 14. ledna v 16:00 hodin v Docela velkém divadle, informovala instituce na svém facebooku.
Galin si zahrál epizodní role ve filmech Želary či Hlídač č. 47 a také v seriálu Ulice. Jeho manželka Jana Galinová hrála drbnu Miluši Urbanovou, připomíná televize Nova
Galin se narodil 11. srpna 1943 během blokády Leningradu ukrajinské pěvkyni a ruskému houslistovi Leningradské filharmonie. Na Státním institutu divadla a filmu v Baku vystudoval herectví a stal se členem bakinského ruského národního divadla. V roce 1965 byl v Leningradu zatčen, obviněn z chuligánství a odsouzen k pěti letům vězení, jeho trest nakonec trval půl roku.
V roce 1972 absolvoval na moskevském uměleckém institutu GITIS. Dva roky pracoval jako režisér v Moskvě, později byl uměleckým šéfem ruského národního divadla v Ašgabatu a několika velkých divadel v Rusku. V roce 1990 emigroval do Čech, kde začínal jako noční hlídač v mosteckém a litvínovském muzeu, pracoval také jako kulisák, řidič a obchodní zástupce.
K umělecké tvorbě se dostal opět po roce a na doporučení Václava Havla získal české občanství. Jako režisér hostoval v řadě českých a slovenských divadel. Dva roky byl v angažmá v mosteckém Městském divadle a v Divadle rozmanitostí.
Docela velké divadlo založil společně se svou manželkou 1. září 1996, umělecky ho vedl do roku 2023. Divadlem prošlo za 30 sezon 256 umělců a více než milion diváků. V roce 1998 otevřel Galin při Docela velkém divadle soukromou hereckou školu Scéna, kterou absolvovalo 28 studentů.
V Rusku nastudoval režisér Galin 192 a v Čechách dalších 120 divadelních inscenací. Naposledy Bulgakovova Mistra a Markétu a Jiráskovu Lucernu. Jeho inscenace Labutí jezero, Carmen, Dům splněných snů, Láska a Čas a mnohé další byly Docela velkým divadlem uvedeny téměř po celém světě.