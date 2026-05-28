Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta začínal v divadelním světě jako osvětlovač. Působil takto v Divadle Na zábradlí, kde poznal Václava Havla a jeho Hrádeček. Jako herec jeho Žebrácké opery přičichl k disentu.
Práce osvětlovače v tehdy relativně čerstvě založeném Divadle Na zábradlí byla pro jeho život zásadní. Zde se seznámil s dramaturgem Václavem Havlem a šéfem techniky Andrejem Krobem. Spolu s nimi a ženou Vlastou pak jezdívali na Hrádeček, kde Havel a Krob trávili volný čas a pronikali tak do jejich uměleckého světa.
Týden u nás bydleli fízlové, vzpomíná Jan Hraběta na dětství v totalitě
Sám Hraběta se na pódium postavil až v roce 1975 v Horních Počernicích na prvním uvedení Havlovy zakázané Žebrácké opery.
Tehdy už jako řidič pracoval v Xaverově, ze zdravotních důvodů se práce v divadle musel vzdát. Během volných chvilek se zde učil náročnou roli Peachuma, kterou Havel původně psal pro Pavla Landovského do Činoherního klubu. „Přišli tam moji rodiče, Havel, Honza Tříska, Lanďák...“ popisoval Hraběta nervozitu z velké role ve své biografii Přes Zábradlí k Cimrmanům.
Uvedení zakázané hry v podání Krobova a Hrabětova Divadla na tahu v počernickém sále způsobilo poprask. „Nějaký strach při zkoušení nebyl. Ani při představení. To bylo, až když začali honit většinu študáků a Adreje Kroba po vyšetřováních a soudech. Chtěli hlavně od lidí slyšet, že to byla Havlem připravená provokace. Což nebyla,“ vzpomínal Hraběta.
Ač se s ním setkal už za své osvětlovačské kariéry v Redutě, s Divadlem Járy Cimrmana se Jan Hraběta dal pořádně dohromady až v roce 1979, kdy dostal první nabídku role.
Seš osobnost, blbče, co máš trému? řekli před premiérou Cimrmani Hrabětovi
„Umřel Franta Petiška, který to hrál, a emigroval Olda Unger, který alternoval. No a Miloň Čepelka mě slyšel v šatně, jak si opakuju monolog ze Zahradní slavnosti,“ vzpomíná Hraběta na nabídku role krále v Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Svěrák za ním prý následně přišel s dobrou a špatnou zprávou: „Musel bys přestat hrát to disidentský divadlo... Ale ta dobrá je, že bys mohl hrát s námi.“
„Seš osobnost, blbče, co máš trému?“ řekl mu pak Jaroslav Weigel před cimrmanovskou premiérou v Porubě. Ač se malá část souboru z počátku obávala toho, že je herec napojený na disent dostane do zbytečných problémů, Hrabětu mezi sebe velice rychle přijali. Hraběta byl dokonce po Svěrákovi a Čepelkovi třetím nejstarším členem slavného souboru.
Jak upozorňuje server iRozhlas.cz, Hraběta ještě v neděli stál na pódiu Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Plánované čtvrteční uvedení Aktu by legendární scéna měla odehrát.