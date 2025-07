Zemřel Erik Tabery. Dráhu herce mu zkřížilo zdraví i komunistický režim

O úmrtí otce informoval novinář Erik Tabery na svém facebookovém profilu. „Říká se, že mnohdy se kódy chování předávají dál. U táty to bylo naopak. Měl strašně těžké dětství a k nám se choval jako ten nejvíc milující člověk na světě. Zejména proto byl pro mě hrdina. Odešel nejlepší táta na světě,“ napsal novinář, který v roce 2018 obdržel ocenění Magnesia Litera za svoji knihu Opuštěná společnost.

S manželkou Kristinou, divadelní režisérkou, která vedle jiných aktivit také spoluzakládala organizaci Člověk v tísni, se jeho otec seznámil už během studií a žili spolu padesát let.

„Jejich vztah byl jak z románu, kterému byste nevěřili. Když začali studovat DAMU, jeli všichni noví studenti na vodu. Po pár dnech dojeli do cíle, a řekli si, že se vezmou. Babička to odmítala, že tak krátká známost nemůže vydržet a jsou moc mladí. Mamka se ale nedala přesvědčit a byli spolu až do konce,“ vylíčil minulost rodičů Tabery.

Vyjádřil i svou fascinaci nad tím, jak moderně byli s bratrem Jakubem, který působí rovněž jako režisér, vychovávaní. A byl to prý právě jeho otec, kdo ho navedl na dráhu novináře, když poprvé přinesl domů časopis Respekt. Jeho šéfredaktorem je od roku 2009.

„Pro tátu nebyla mamka služka, nebyla ta druhá, byla prostě parťák. Nepochybuji o tom, že tohle se táta musel učit za běhu. O to víc to oceňuju. Pořád, až do konce si povídali, byli strašně zvídaví, ostatně celé moje dětství mám spojené s neustále puštěnou Svobodnou Evropou,“ zavzpomínal.

Když začal mít Erik Tabery starší zdravotní problémy, musel přestat hrát divadlo. „Hodně ho to mrzelo. Ale on byl od dětství naučený se loučit s jistotami. Bylo to tak i s filmovou kariérou,“ doplnil s tím, že než aby hrál v propagandistických filmech, raději se věnoval právě divadlu. Kvůli režimu v oblastním divadle, protože oba s manželkou odmítli vstoupit do strany.

Erik Tabery starší se o svoji nemocnou manželku dvacet let staral, zemřela v lednu 2023. „Jednou se na mě podíval a řekl: ty máš ženskou duši. A vlastně to byla asi největší lichotka, kterou mi mohl dát. Popravdě ji měl i on,“ uzavřel novinář.