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Zemřel pěvec Martin Matoušek, výrazné osobnosti české opery bylo 53 let

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  20:43

Martin Matoušek v roli Silvia s Jarmilou Baxovou jako Neddou při generální zkoušce opery Komedianti v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem (28. března 2012) | foto: ČTK

Ve věku 53 let zemřel ve středu barytonista Martin Matoušek, jedna z výrazných osobností české operní scény. O jeho úmrtí informovalo Národní divadlo.

„Česká operní scéna ztratila výrazného pěvce a oblíbeného kolegu, jenž byl po více než dvě desetiletí spojen také s pražským Národním divadlem,“ uvedla pražská scéna. Podle serveru Opera PLUS zemřel pěvec na následky ruptury aorty.

Matoušek se vystudoval zpěv na Pražské konzervatoři a Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Už během studií hostoval v Divadle J. K. Tyla v Plzni. V roce 2001 se stal sólistou opery Městského divadla v Ústí nad Labem a začal pravidelně hostovat ve Státní opeře Praha.

Jeho repertoár zahrnoval desítky operních i operetních rolí. Ztvárnil například Masetta v Donu Giovannim, Guglielma v Così fan tutte, Schaunarda v Bohémě, role v Carmen, La traviatě, Rigolettovi, Manon či Dvořákově opeře Čert a Káča.

Vedle klasického repertoáru se věnoval také experimentálním projektům, spolupracoval s Českým rozhlasem a koncertoval s předními českými orchestry doma i v zahraničí.

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