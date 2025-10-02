RECENZE: Od Bóži Modrého po Jardu Jágra. Ypsilonka si své hokejové téma obhájí
Podivný sport, prohánět zahnutými holemi po ledě míček… Tak cituje pražské Studio Ypsilon dobové názory na tehdy zbrusu nový sport, který začal před více než sto lety obsazovat české rybníky.
V květnové novince Země mezi mantinely, kterou legendární scéna připravila ve spolupráci se Síní slávy českého hokeje a projektem Bez frází, se na zdejší jeviště dostala docela nečekaná záležitost.
Autor, režisér a ústřední herec Jan Večeřa se rozhodl nabídnout kompletní průlet dějinami českého hokeje. Na bruslích se před diváky projíždí sedmička herců a hereček navlečených do národních dresů z různých historických etap, kde číslo na zádech zastupuje letopočet, kdy se nám povedl nějaký zlatý úspěch.
|
Bouřlivé to nebylo. Odvolaný šéf Ypsilonky odmítá dohady s hvězdami slavné scény
Hraje se od dřevních začátků za Rakouska-Uherska a prvních úspěchů na mistrovství Evropy přes první zlata na mistrovství světa až po časy Nagana a zlatého hattricku na přelomu milénia. Ač představení zmíní i loňský titul z Prahy, finále zůstává primárně okolo Jágrovy generace a překvapivého titulu z roku 2010. Večeřův tým je důsledný ohledně zmínění všech zásadních momentů našeho „národního sportu“, překvapí jen vynechání vídeňského zlata z roku 2005.
Dějiny hokeje se pochopitelně prolínaly se zásadními momenty 20. století. Nejlépe se to Ypsilonce povedlo vyjádřit na smutném osudu perzekvované zlaté generace Bóži Modrého, kde branka lehkým otočením nahradí vězení. Podobně se tvůrcům daří při dramatickém ztvárnění slavných „odvetných“ výher nad SSSR z jara 1969.
S postupujícími roky, kdy tíha dějin náhle odezní, se však Země mezi mantinely propadá do zbytečných banalit, třeba důraz na narození komentátora Roberta Záruby.
Země mezi mantinely
Studio Ypsilon
premiéra 21. května 2025
režie: Jan Večeřa
hrají: Veronika Soumarová, Lumíra Přichystalová, Kristýna Jičínská, Jan Bradáč, Jan Večeřa, Martin Rufer, Jakub Schmid
Příchod Jaromíra Jágra se oproti tomu povedlo Večeřovi ztvárnit docela vtipně díky využití biblické tematiky. Právě zde, v momentě, kdy by byl hokejový patos už k nevydržení, se tvůrci nebojí zcizování a naoko odcházejí z jeviště, aby nechali režiséra s jeho světem samotného.
Ten využije finále, aby se vyznal z lásky k tomuto sportu a potvrdil jeho pevné místo v naší kultuře a obecném povědomí. Což sice může znít podobně banálně jako halekačka „Puk tam, puk sem“, kterou se herci průběžně hecují, ovšem v kontextu toho, že se Země mezi mantinely může pyšnit živou hudbou i originálními písněmi, tak nějak do konceptu nyní těžce zkoušené Ypsilonky zapadá.
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Yellowstone 60 %, Thor: Láska jako hrom 70 %, Modré stíny 60 %, Počátek 60 %, Zločin na dobré cestě 55 %, Bobule 60 %, Lynč 55 %, Ta druhá 70 %, Soudce 65 %, Vocasy na tripu 30 %
Klíčová slova: Eva Hacurová, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!, Sněmovní volby 2025
Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče
Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...
Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí
Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...
Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování
Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...
Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem
V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...
Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová
Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...
RECENZE: Od Bóži Modrého po Jardu Jágra. Ypsilonka si své hokejové téma obhájí
Puk tam, puk sem! Legendární pražská Ypsilonka, která se poslední rok potýká s nejistými vyhlídkami a otřesy ve vedení, přichystala na svůj styl nezvyklé představení Země mezi mantinely. V čele s...
Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci
Město Brownsville v americkém státě Tennessee v sobotu odhalilo novou sochu své rodačce Tině Turnerové. Dílo vyvolalo na sociálních sítích vlnu posměchu a hněvu. Fanoušci tvrdí, že se rockové...
Na Kampě končí výstava Oko i Kupkovy karikatury. Budou k vidění už jen pár dní
V pražském Museu Kampa končí několik výstav. Expozici s názvem Z očí do očí - OKO v umění 1900-2024, která představuje motiv oka v pojetí Dalího, Warhola, Toyen a dalších, bude možné navštívit už jen...
RECENZE: Byly Sudety ztracený ráj? Rudiš či Tučková vyprávějí o bolavém pohraničí
V brněnském Hostu vydali povídkovou antologii Sudety. S podtitulem „Ztracený ráj“. Je jasné, kam míří název – ale ten podtitul? Opravdu byly příhraniční Sudety, které se do dějin Československa...
Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová
Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...
Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským paláce
Klasické skladby v nových aranžích v programu Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským palácem. Mozart, Dvořák, Ravel i Vivaldi zazní v podání špičkového souboru Parnas Ensemble a...
Bujará a oranžová. Očekávanou desku Taylor Swift předchází nebývalý rozruch
Zpěvačka Taylor Swift vydá v pátek 3. října nové album The Life Of A Showgirl a nebyla by to ona, kdyby kolem jeho oznámení neudělala náležitý mediální rozruch a nepokořila několik rekordů včetně...
Nekonečná místnost i ujíždějící podlaha. Signal Space v Praze zve na digitální umění
Nově otevřená galerie digitálního umění Signal Space nabízí od středy možnost projít vesmírnou bránou do jiných světů ve Staroměstské tržnici. O její vznik se zasloužili organizátoři Signal Festivalu...
On by je nepůjčil. Výstava Smetanova díla nabídne kromě Rákosníčka i osobní malby
Výstava Zdeněk Smetana a jeho světy o tvůrci nezapomenutelných postaviček jako skřítci Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček nebo psík Špagetka představí kromě tvorby pro děti poprvé uceleně také jeho...
Šifra mistra Leonarda, nebo Da Vinciho kód? Boj o název kdysi rozdělil fanoušky Dana Browna
Šifra mistra Leonarda téměř okamžitě katapultovala Dana Browna mezi nejprodávanější světové autory. Proč nakladatelství zvolilo jiný název českého překladu jeho nejslavnější knihy a kolik výtisků se...
K prodeji rodinný dům v Třebíči, ul. Zdislavina
Zdislavina, Třebíč - Nové Dvory
4 500 000 Kč
Poslední rozloučení s Claudií Cardinalovou. Na pohřeb v Paříži dorazily stovky lidí
Stovky lidí se v Paříži naposledy rozloučily s francouzsko-italskou herečkou Claudií Cardinalovou. Obřad v kostele svatého Rocha se konal bez květin a proslovů, jak si přála rodina zesnulé....
Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí
Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...