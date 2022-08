Dražší vstupné, přeložení premiér. Kultura reaguje na zvyšování cen energií

O2 arena „Celkové zdražování má samozřejmě vliv na nájem O2 areny i O2 universa i s tím související služby. Vyšší ceny za energie se tak dotknou hlavně pořadatelů, kteří v našich objektech budou chtít akci uspořádat. Příprava takové akce se prodraží, a to pak zřejmě povede i k tomu, že promotér nastaví vyšší ceny vstupenek. Je samozřejmě otázkou, zda budou fanoušci ochotni do budoucna zvýšené vstupné hradit,“ řekl Robert Schaffer, ředitel O2 areny a O2 universa. „Chceme ale ujistit, že žádné koncerty nyní nerušíme, ani o takové možnosti neuvažujeme. Při běžném provozu děláme vše pro to, aby spotřeba elektrické energie byla co nejnižší. Nyní například probíhá výměna velké většiny světelných zdrojů za LED osvětlení s nižší spotřebou,“ doplnil.