Ani k stáru nemám o životě páru. Zdeněk Svěrák slaví pětaosmdesát let

Zdeněk Svěrák (85). Takhle vtipně se podepsal spoluotec Járy Cimrmana, když jsem ho prosil o rozhovor k jeho dalšímu jubileu, s tím, že na dlouhé interview teď nemá sil. Předchozí opravdu předlouhý rozhovor jsme vedli před pěti lety, když mu bylo 80, další, skoro tříhodinový, pět let předtím těsně po smutné události, když zemřel druhý z otců Ladislav Smoljak...

Ale i mezitím jsme se párkrát bavili třeba o vtipech, jež sbírá od patnácti, tedy přesně sedmdesát let. „To jsem byl ještě hloupej, v notýsku mám třeba: ‚Dva jedou ve vlaku.‘ A teď už ani nevím, o čem to mělo být,“ říkal mi původce jedinečného typu humoru, průpovídek a vtipů, které si vypráví už asi pátá generace Čechů. V čem tkví Svěrákovo ojedinělé kouzlo? Zkusili jsme najít osm a půl důvodu, přesně jak se to hodí k jeho výročí.