Svěrák i na prahu devadesátky dál hraje s Cimrmany a píše novou knihu povídek

Autor: ,
  8:56
Scenárista a herec Zdeněk Svěrák i na prahu devadesátky stále účinkuje v Divadle Járy Cimrmana, i když o něco méně než dříve a v některých rolích už má alternaci. Snaží se, aby legendární divadlo bezmála 60 let od svého vzniku dokázalo fungovat i bez svých zakladatelů. Životní jubileum oslaví v sobotu 28. března.
Zdeněk Svěrák byl zaskočený gratulací k narozeninám. Narozeninovou píseň mu při demonstraci na Letné předneslo více jak 200 tisíc lidí (21. březen 2026)

Zdeněk Svěrák a Marek Eben v zákulisí StarDance XIII (23. listopadu 2024)
14 fotografií

Slavit bude ve velkém s mnoha příznivci a gratulanty symbolicky na domovské scéně, s níž je od jejího vzniku na konci 60. let neodmyslitelně spjatý.

Zdeněk Svěrák se podle svých slov cítí pořád dobře a stále hraje. Například v pondělí ve Světlé nad Sázavou nechyběl v představení Švestka, kde účinkuje jako vechtr ve výslužbě Přemysl Hájek.

„Hraju teď deset představení místo 16 v minulosti. Pořád si to užívám. Objevuju se ve všech komediích, ale v některých už mám alternaci - Miroslava Táborského, Vojtěcha Kotka nebo Ondřeje Vetchého,“ uvedl Svěrák. „Potřebovali jsme inteligentní herce, kteří pochopí, že by neměli vynikat svojí profesionalitou, ale schopností včlenit se mezi nás, neškolené samouky. My otcové zakladatelé, myslím tím Miloně Čepelku a sebe, se snažíme, aby divadlo dokázalo hrát i bez nás,“ dodal.

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Svěráka neustále překvapuje, že na představení Divadla Járy Cimrmana už nechodí jeho vrstevníci, ale generace jeho dětí a vnoučat. A že humor vytvořený v době, kdy tito diváci ještě nebyli na světě, stále funguje.

Svěrák také píše další knihu povídek. „Už nemám tolik nápadů jako kdysi, takže jich mám jenom pět. Ale možná, že tu knížku doplním něčím, co nebudou povídky, ale nechám si pro sebe, co to bude,“ uvedl.

Vyjadřuje se dál i k politické situaci. V sobotu na shromáždění spolku Milion chvilek na pražské Letné varoval před změnami ve financování České televize a Českého rozhlasu, které chce zavést vládní koalice. „Nejde, abych se podobných akcí účastnil často. Ale je doba, kdy se láme chleba, a já bych si vyčítal, kdybych tam nebyl a neřekl, co si o tom myslím,“ uvedl.

Střih je mocný nástroj. S tátou jsme se u něj pohádali, říká František Svěrák

Devadesáté narozeniny oslaví v sobotu v Divadle Járy Cimrmana. Slavnostní večer se bude díky přímému přenosu Radiožurnálu promítat současně ve více než stovce kin po celé zemi. Program se mimo jiné vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby v improvizované Nealkoholické vinárně U Pavouka, se kterou v 60. letech v rozhlase začínal.

„Pro mě je rozhlas médium, do kterého jsem se zamiloval. To bylo ještě v době, kdy rozhlas a televize zápasily o přízeň a ten rozhlas ji měl ještě o něco větší. Já jsem se díky němu naučil vyjadřovat nevizuálně, pouze slovem. Byla to moje parketa. Ovšem je to chyba i přednost všech našich filmů. Jsou upovídané. Ale je to například výhoda pro slepce, kteří našim filmům rozumí jako vidoucí,“ poznamenal Svěrák.

Po učitelských začátcích nastoupil Svěrák do Československého rozhlasu, kde se právě v pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka zrodila fiktivní postava českého génia Járy Cimrmana. Společně s již zesnulým Ladislavem Smoljakem napsal všech 15 her divadla a také scénáře několika již kultovních filmů. Film Kolja podle jeho scénáře, kde hrál a který režíroval jeho syn Jan, dostal Oscara. Řada písniček pro děti i dospělé, které napsal s Jaroslavem Uhlířem, zlidověla. Loni prezident Petr Pavel ocenil Svěráka Řádem Bílého lva, nejvyšším českým vyznamenáním.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Zemřel legendární Chuck Norris, připomeňte si jeho slavné role

Nejčtenější

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

KOMENTÁŘ: Důvěra v Českou televizi klesá. Ale co jí nevěříme? Večerníček to nebude

Premium
Sídlo České televize na Kavčích horách (25. července 2024)

Důvěra v Českou televizi loni klesla na dosud nejnižší úroveň, ukázal průzkum. Za posledních pět let se snížila o deset procentních bodů na 62 procent, naopak nedůvěra vůči veřejnoprávní obrazovce za...

24. března 2026

Svěrák i na prahu devadesátky dál hraje s Cimrmany a píše novou knihu povídek

Zdeněk Svěrák byl zaskočený gratulací k narozeninám. Narozeninovou píseň mu při...

Scenárista a herec Zdeněk Svěrák i na prahu devadesátky stále účinkuje v Divadle Járy Cimrmana, i když o něco méně než dříve a v některých rolích už má alternaci. Snaží se, aby legendární divadlo...

24. března 2026  8:56

Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahájí rekonstrukci Nové scény

Základnová stanice O2 na střeše Nové scény Národního divadla

Národní divadlo (ND) v Praze v úterý zahájí generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a...

24. března 2026  8:53

Spider-Man boduje ještě před premiérou. Trailer na nový film překonal rekord

Trailer filmu Spider Man

Očekávaný snímek SPIDER-MAN: ZBRUSU NOVÝ DEN ještě ani neodpremiéroval v kinech a už si stačil připsat jedno významné prvenství. Během prvních 24 hodin zaznamenal jeho trailer si sítích více než sedm...

23. března 2026  18:19

Česká vlajka ve filmu Spasitel rozvířila vášně. Proč ji má Ryan Gosling na rukávu?

Snímek z filmu Spasitel

Do českých kin dorazil americký film Spasitel natočený podle bestselleru Andyho Weira. V hlavní roli nedobrovolného astronauta exceluje Ryan Gosling. Bouřlivou diskusi na sítích vyvolala česká vlajka...

23. března 2026  16:48

Rafinovaný a odvážný film, slibují recenze. Podívejte se na ukázku Nevděčných bytostí

Snímek z filmu Nevděčné bytosti

Pátý celovečerní snímek režiséra Olma Omerzu Nevděčné bytosti si odbyl světovou premiéru na 73. ročníku MFF v San Sebastiánu, přičemž první zahraniční recenze hovoří o odvážném a rafinovaném snímku....

23. března 2026  16:35

RECENZE: Pacientka nula zanesla covid do továrny. Komunita ji odvrhne a zahájí lynč

60 % Premium
Z filmu Made in EU

Když Pavel Strnad viděl Blažiny lekce, vítězný příběh karlovarského festivalu o souboji vdovy s takzvanými šmejdy, setkal se s režisérem Stefanem Komandarevem a jeho příštího projektu Made in EU,...

23. března 2026

RECENZE: Místy lehce za hranou, ale přesto Vondruška napsal další poutavé čtení

Vlastimil Vondruška

Pro chvíle oddechu se docela hodí četba detektivky. Třeba jedné z těchto českých novinek z nakladatelství MOBA. Naše recenzentka Alena Slezáková se podívala na nový román Byzantská pouť od...

23. března 2026  12:15

RECENZE: Jak se přesvědčit, že i ten prapodivný disident Magor byl duše citlivá

Představení s názvem Píšu ti, píšu... připravilo Divadlo Radost. (únor 2026)

Divadlo Radost si zvolilo poměrně obtížný úkol. Tedy přetavit pohádky a básničky disidenta Ivana Magora Jirouse, navíc obklopené vězeňskou korespondencí s jeho ženou Julianou, do představení Píšu ti,...

23. března 2026  10:57

Jízda pro pokročilé. Jan Svěrák v utajení natočil nový film. Podívejte se na ukázku

Premium
Hrdinové filmu Pět švestek

Tři muži, dvě ženy, jedna plachetnice v řeckých vodách. To je základní sestava komedie Pět švestek, kterou prakticky v utajení natočil režisér Jan Svěrák. „Vlastně vůbec poprvé mám v hlavní roli...

23. března 2026

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

23. března 2026  8:47

Nejlepší herec, herečka i celé divadlo. Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí

Magdaléna Sidonová a Miloslav König v divadelní adaptaci Paní Dallowayové

Hned tři ceny přisoudili divadelní kritici pražskému Divadlu Na zábradlí, bodovalo v kategoriích nejlepší herečka (Magdaléna Sidonová), nejlepší herec (Miloslav König) a nejlepší divadlo. Už 34....

22. března 2026  21:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.