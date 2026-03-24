Svěrák i na prahu devadesátky dál hraje s Cimrmany a píše novou knihu povídek

Slavit bude ve velkém s mnoha příznivci a gratulanty symbolicky na domovské scéně, s níž je od jejího vzniku na konci 60. let neodmyslitelně spjatý.
Zdeněk Svěrák se podle svých slov cítí pořád dobře a stále hraje. Například v pondělí ve Světlé nad Sázavou nechyběl v představení Švestka, kde účinkuje jako vechtr ve výslužbě Přemysl Hájek.
„Hraju teď deset představení místo 16 v minulosti. Pořád si to užívám. Objevuju se ve všech komediích, ale v některých už mám alternaci - Miroslava Táborského, Vojtěcha Kotka nebo Ondřeje Vetchého,“ uvedl Svěrák. „Potřebovali jsme inteligentní herce, kteří pochopí, že by neměli vynikat svojí profesionalitou, ale schopností včlenit se mezi nás, neškolené samouky. My otcové zakladatelé, myslím tím Miloně Čepelku a sebe, se snažíme, aby divadlo dokázalo hrát i bez nás,“ dodal.
Svěráka neustále překvapuje, že na představení Divadla Járy Cimrmana už nechodí jeho vrstevníci, ale generace jeho dětí a vnoučat. A že humor vytvořený v době, kdy tito diváci ještě nebyli na světě, stále funguje.
Svěrák také píše další knihu povídek. „Už nemám tolik nápadů jako kdysi, takže jich mám jenom pět. Ale možná, že tu knížku doplním něčím, co nebudou povídky, ale nechám si pro sebe, co to bude,“ uvedl.
Vyjadřuje se dál i k politické situaci. V sobotu na shromáždění spolku Milion chvilek na pražské Letné varoval před změnami ve financování České televize a Českého rozhlasu, které chce zavést vládní koalice. „Nejde, abych se podobných akcí účastnil často. Ale je doba, kdy se láme chleba, a já bych si vyčítal, kdybych tam nebyl a neřekl, co si o tom myslím,“ uvedl.
Devadesáté narozeniny oslaví v sobotu v Divadle Járy Cimrmana. Slavnostní večer se bude díky přímému přenosu Radiožurnálu promítat současně ve více než stovce kin po celé zemi. Program se mimo jiné vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby v improvizované Nealkoholické vinárně U Pavouka, se kterou v 60. letech v rozhlase začínal.
„Pro mě je rozhlas médium, do kterého jsem se zamiloval. To bylo ještě v době, kdy rozhlas a televize zápasily o přízeň a ten rozhlas ji měl ještě o něco větší. Já jsem se díky němu naučil vyjadřovat nevizuálně, pouze slovem. Byla to moje parketa. Ovšem je to chyba i přednost všech našich filmů. Jsou upovídané. Ale je to například výhoda pro slepce, kteří našim filmům rozumí jako vidoucí,“ poznamenal Svěrák.
Po učitelských začátcích nastoupil Svěrák do Československého rozhlasu, kde se právě v pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka zrodila fiktivní postava českého génia Járy Cimrmana. Společně s již zesnulým Ladislavem Smoljakem napsal všech 15 her divadla a také scénáře několika již kultovních filmů. Film Kolja podle jeho scénáře, kde hrál a který režíroval jeho syn Jan, dostal Oscara. Řada písniček pro děti i dospělé, které napsal s Jaroslavem Uhlířem, zlidověla. Loni prezident Petr Pavel ocenil Svěráka Řádem Bílého lva, nejvyšším českým vyznamenáním.