Naše důvěra byla vždy bez konce, říká před Svěrákovou oslavou Čepelka

Autor: ,
  17:00
Český rozhlas Radiožurnál připravil na oslavu devadesátin Zdeňka Svěráka přímý přenos z Žižkovského divadla Járy Cimrmana, který se vysílá ve více než 180 kinech v celé republice. Vstupenky si koupilo téměř 10 tisíc lidí. Miloň Čepelka před začátkem akce promluvil pro iDNES.cz.

„Původně jsem si přál malou, decentní oslavu. A tak ji také budu mít – jen s deseti tisíci lidmi,“ uvedl s typickým nadhledem spisovatel, herec, scenárista a cimrmanolog Zdeněk Svěrák.

Program večera se symbolicky vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby do improvizované Nealkoholické vinárny U Pavouka, kde v 60. letech začínala jeho rozhlasová cesta.

Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák (3. října 2022)
Slavnostní večer k 90. narozeninám Zdeňka Svěráka - Boleslav Polívka na odpolední zkoušce.
Slavnostní večer k 90. narozeninám Zdeňka Svěráka - členové souboru Žižkovského divadla Járy Cimrmana při odpolední zkoušce - zleva Petr Brukner, Miroslav Táborský, Petr Reidinger a Genadij Rumlena.
Slavnostní večer k 90. narozeninám Zdeňka Svěráka - Boleslav Polívka na odpolední zkoušce.
96 fotografií

„Na jevišti vznikne improvizovaná Nealkoholická vinárna U Pavouka, do níž budou přicházet hosté spjatí se Svěrákovou divadelní, filmovou i rozhlasovou tvorbou,“ říká Ondřej Suchan, ředitel zpravodajství Českého rozhlasu.

Gratulovat přijdou například Daniela Kolářová, Bolek Polívka, Karel Šíp, Tomáš Klus nebo Vojtěch Kotek.

Na pódiu se objeví také některé z postav, které Zdeněk Svěrák během své kariéry přivedl na svět. V jednom z momentů večera ožije symbolický „živý obraz“ – přehlídka přibližně deseti postav z cimrmanovských her, které se přijdou svému autorovi poklonit.

Se Zdeňkem se shodneme, že nejlepší je Záskok. Devadesát čeká i Miloně Čepelku

Herci se sešli v divadle už odpoledne, aby nazkoušeli celý pořad. Nechyběli samozřejmě členové Divadla Járy Cimrmana včetně Miloně Čepelky, kterého stejné jubileum čeká už v září.

„Zdeňkovi přeji, aby to ještě dlouho vydržel. Já samozřejmě s ním,“ řekl Čepelka.

Miloň Čepelka se Zdeňkem Svěrákem na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let

„Seznámili jsme se v roce 1954. Je to už 72 let. Leccos jsem spolu psali, leccos hráli a nikdy jsme neměli žádný zásadní spor, i když sem tam názory rozdílné se vyskytly. Ale naše přátelství trvá a doufám, že nikdy trvat nepřestane,“ přeje si.

„V 56. roce jsem se nevím jak a proč dostal k výslechu StB a oni mě zavázali, že nesmím nikomu říct, že jsem tam vůbec byl. První, co jsem udělal, že jsem to řekl Zdeňkovi. Nebál jsem se, že by mě snad prásknul. Naše důvěra byla vždy bez konce,“ vzpomíná Miloň Čepelka.

Každý se s jeho tvorbou setkal. Jak za svých 90 let ovlivnil Svěrák českou kulturu

Pořadem provede moderátor Vladimír Kroc ve spolupráci s rozhlasovým znalcem Divadla Járy Cimrmana Tomášem Malečkem. Kina po skončení přenosu navážou podle vlastní dramaturgie projekcí vybraného filmu se Zdeňkem Svěrákem. Část výtěžku ze vstupného bude věnována na podporu Centra Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy a jejich rodinám.

Na chalupě s Vojtou Kotkem

Český rozhlas Dvojka navíc v sobotu nabídne profilový dokument nazvaný Na chalupě u lesa, který zachycuje přátelskou návštěvu Vojty Kotka u Zdeňka Svěráka na jeho chalupě. Protože v divadle je vždycky spěch, je to výjimečný okamžik, ve kterém si mohou v klidu kamarádsky povídat o životě, o otcovství, o odchodech blízkých, o zrodu i budoucnosti Divadla Járy Cimrmana. Tak jako byl pro Zdeňka Svěráka vzorem Jan Werich, je pro Vojtu Kotka vzorem Zdeněk Svěrák.

Znovunalezený dopis Zdeňka Svěráka z roku 1989 odhalil zásadní informaci

„Zdeněk Svěrák patří k osobnostem, které zásadně ovlivnily českou kulturu i rozhlasovou tvorbu. Za celý Český rozhlas mu děkuji za mimořádný přínos, inspiraci a radost, kterou svou prací přináší už desítky let. K jeho 90. narozeninám mu přejeme především pevné zdraví a stále stejný smysl pro humor a nadhled,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Když to srovnám s výletem na Kokořín. Jste odborník na dílo Járy Cimrmana?

Zdeněk Svěrák na StarDance (25. listopadu 2023)

Jubilantovi Zdeňku Svěrákovi a samozřejmě také Ladislavu Smoljakovi a vůbec všem, kteří s láskou léta pečovali o odkaz českého génia Járy Cimrmana, vděčíme za mnohé. Výroky z cimrmanovských her a...

Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy

V Praze je oscarový režisér Martin Scorsese

Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Zavádějící a neuctivé. Rodina Jiřího Kodeta kritizuje Rajchla za použití scény z Pelíšků

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Herečka Barbora Kodetová se na Facebooku ohradila proti šéfovi PRO a poslanci za SPD Jindřichu Rajchlovi. Ten v pondělí na svém profilu sdílel úryvek z filmu Pelíšky s Jiřím Kodetem v příspěvku...

Česká vlajka ve filmu Spasitel rozvířila vášně. Proč ji má Ryan Gosling na rukávu?

Snímek z filmu Spasitel

Do českých kin dorazil americký film Spasitel natočený podle bestselleru Andyho Weira. V hlavní roli nedobrovolného astronauta exceluje Ryan Gosling. Bouřlivou diskusi na sítích vyvolala česká vlajka...

Naše důvěra byla vždy bez konce, říká před Svěrákovou oslavou Čepelka

Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák (3. října 2022)

Český rozhlas Radiožurnál připravil na oslavu devadesátin Zdeňka Svěráka přímý přenos z Žižkovského divadla Járy Cimrmana, který se vysílá ve více než 180 kinech v celé republice. Vstupenky si...

28. března 2026

Jednohubky, balonky a kvízy. Jak se kina chystají na přenos velké Svěrákovy oslavy

Premium
Herci Divadla Járy Cimrmana Jaroslav Weigel (zleva), Miloň Čepelka, Zdeněk...

Na deset tisíc lidí se zúčastní oslavy devadesátin Zdeňka Svěráka: v kinech. Přímý přenos z Žižkovského divadla Járy Cimrmana v Praze se vedle vysílání pořadatelského Radiožurnálu dostane i na velká...

28. března 2026

OBRAZEM: Dobré, trochu naturalistické. Připomeňte si slavné role Zdeňka Svěráka

„Ty podáváš pero, já podávám tabulky." Večerní studenti Tuček (Ladislav...

Herec, dramatik, textař i pedagog Zdeněk Svěrák patří mezi nejvlivnější osobnosti české kultury posledních více než šedesáti let. Spoluautor postavy Járy Cimrmana, jehož Žižkovské divadlo hlásí...

28. března 2026  11:01

TELEVIZIONÁŘ: Svěrákova devadesátka? Místo dortu dvacet pořadů včetně písní

Zdeněk Svěrák přebírá Křišťálový globus v karlovarském městském divadle (10....

K devadesátinám Zdeňka Svěráka připravila Česká televize nebývalou retrospektivu jubilantových děl, která obnáší dvacet pořadů napříč programy i žánry. Některé už se odvysílaly, ale vyloženě...

28. března 2026  8:21

RECENZE: Portrétu dámy v Klicperově divadle kralují Hájková, Krečmar a Kobr

Portrét dámy v Klicperově divadle

Nesnadné je prožít Portrét dámy v hradeckém Klicperově divadle, avšak kdo si potrpí na literaturu na jevišti a hlavně na charakteristický rukopis režisérky Daniely Špinar, bude odměněn pozoruhodným...

28. března 2026  7:26

Se Zdeňkem se shodneme, že nejlepší je Záskok. Devadesát čeká i Miloně Čepelku

Premium
Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka (3. října 2022)

Herec, textař, scenárista a spisovatel Miloň Čepelka je jedním z pilířů souboru Divadla Járy Cimrmana a jeden z nejbližších přátel jubilanta Zdeňka Svěráka. Na jevišti se střetává se synem Josefem...

28. března 2026

Pan Nikdo je zahraniční agent, rozhodlo Rusko o režisérovi oscarové novinky

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruské ministerstvo spravedlnosti v pátek zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů Pavla Talankina. Režisér oscarového dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi to bere jako uznání...

27. března 2026  18:11

Hvězdná hodina vrahů. Před krimi z časů Pražského povstání tu byl Kohoutův román

Karel Dobrý jako Beran v historicko-kriminální minisérii podle románu Pavla...

Nová čtyřdílná minisérie podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů ukazuje na pozadí Pražského povstání propojení pražské kriminálky s druhým odbojem. A také vraha, který nedělá rozdíl mezi...

27. března 2026  15:35

Politici nás krmí nenávistí k LGBT, ale lidé u nás takoví nejsou, hlásí slovenský herec

Premium
Tanečník a držitel Ceny Thálie za alternativní divadlo Martin Talaga

Slovenský tanečník, choreograf a drag queen performer Martin Talaga získal v roce 2025 prestižní ocenění Cena Thálie v kategorii alternativní divadlo za ztvárnění blonďaté femme fatale v představení...

27. března 2026

A kde je Poupěnka? Show pro děti sklízí úspěch i bez nastávající maminky

Ve spolupráci
Štístko... A kde je Poupěnka?

Fanoušci nejoblíbenějšího dětského dua Štístko a Poupěnka si v posledních měsících kladou jedinou otázku: Kam zmizela jejich milovaná víla? Odpověď je ta nejkrásnější možná – představitelka Poupěnky,...

27. března 2026

RECENZE: David Koller, nebo Lucie? Můžete hádat, kdo se o hity kapely lépe stará

Premium
Koncert Davida Kollera ve Foru Karlín (26. března 2026, Praha)

David Koller a jeho doprovodná družina Kollerband oslavili ve čtvrtek 26. března v pražském Foru Karlín dvacet let na scéně a kromě starších skladeb – několikrát se sahalo i do zpěvníku Lucie –...

27. března 2026  9:50

Seriál Harry Potter: Kdy a kde ho uvidíme a kdo v něm bude hrát

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter (2026)

První zveřejněný teaser na nový seriál o Harry Potterovi s sebou přinesl i termín premiéry úvodní série – dočkat bychom se jí měli už o letošních Vánocích. Kde bude ke shlédnutí a na koho se v ní...

27. března 2026  8:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.