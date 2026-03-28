„Původně jsem si přál malou, decentní oslavu. A tak ji také budu mít – jen s deseti tisíci lidmi,“ uvedl s typickým nadhledem spisovatel, herec, scenárista a cimrmanolog Zdeněk Svěrák.
Program večera se symbolicky vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby do improvizované Nealkoholické vinárny U Pavouka, kde v 60. letech začínala jeho rozhlasová cesta.
„Na jevišti vznikne improvizovaná Nealkoholická vinárna U Pavouka, do níž budou přicházet hosté spjatí se Svěrákovou divadelní, filmovou i rozhlasovou tvorbou,“ říká Ondřej Suchan, ředitel zpravodajství Českého rozhlasu.
Gratulovat přijdou například Daniela Kolářová, Bolek Polívka, Karel Šíp, Tomáš Klus nebo Vojtěch Kotek.
Na pódiu se objeví také některé z postav, které Zdeněk Svěrák během své kariéry přivedl na svět. V jednom z momentů večera ožije symbolický „živý obraz“ – přehlídka přibližně deseti postav z cimrmanovských her, které se přijdou svému autorovi poklonit.
Herci se sešli v divadle už odpoledne, aby nazkoušeli celý pořad. Nechyběli samozřejmě členové Divadla Járy Cimrmana včetně Miloně Čepelky, kterého stejné jubileum čeká už v září.
„Zdeňkovi přeji, aby to ještě dlouho vydržel. Já samozřejmě s ním,“ řekl Čepelka.
„Seznámili jsme se v roce 1954. Je to už 72 let. Leccos jsem spolu psali, leccos hráli a nikdy jsme neměli žádný zásadní spor, i když sem tam názory rozdílné se vyskytly. Ale naše přátelství trvá a doufám, že nikdy trvat nepřestane,“ přeje si.
„V 56. roce jsem se nevím jak a proč dostal k výslechu StB a oni mě zavázali, že nesmím nikomu říct, že jsem tam vůbec byl. První, co jsem udělal, že jsem to řekl Zdeňkovi. Nebál jsem se, že by mě snad prásknul. Naše důvěra byla vždy bez konce,“ vzpomíná Miloň Čepelka.
Pořadem provede moderátor Vladimír Kroc ve spolupráci s rozhlasovým znalcem Divadla Járy Cimrmana Tomášem Malečkem. Kina po skončení přenosu navážou podle vlastní dramaturgie projekcí vybraného filmu se Zdeňkem Svěrákem. Část výtěžku ze vstupného bude věnována na podporu Centra Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy a jejich rodinám.
Na chalupě s Vojtou Kotkem
Český rozhlas Dvojka navíc v sobotu nabídne profilový dokument nazvaný Na chalupě u lesa, který zachycuje přátelskou návštěvu Vojty Kotka u Zdeňka Svěráka na jeho chalupě. Protože v divadle je vždycky spěch, je to výjimečný okamžik, ve kterém si mohou v klidu kamarádsky povídat o životě, o otcovství, o odchodech blízkých, o zrodu i budoucnosti Divadla Járy Cimrmana. Tak jako byl pro Zdeňka Svěráka vzorem Jan Werich, je pro Vojtu Kotka vzorem Zdeněk Svěrák.
„Zdeněk Svěrák patří k osobnostem, které zásadně ovlivnily českou kulturu i rozhlasovou tvorbu. Za celý Český rozhlas mu děkuji za mimořádný přínos, inspiraci a radost, kterou svou prací přináší už desítky let. K jeho 90. narozeninám mu přejeme především pevné zdraví a stále stejný smysl pro humor a nadhled,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.