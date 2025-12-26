Legionář s bludnou kulkou. Charismatický hlas si Zdeněk Štěpánek pěstoval kouřením

Je 21. září 1938 a nad svobodným Československem visí temný stín zániku. Sousední nacistické Německo stupňuje tlak a naši spojenci Velká Británie a Francie oznámí prezidentu Benešovi, že v případě napadení země nám nemohou přijít na pomoc. Namísto toho doporučují odevzdat sudetské pohraničí silnějšímu nepříteli.
Toto kruté ultimátum znají zatím jen vrcholní představitelé státu a je potřeba s ním seznámit veřejnost. A tak v podvečer zastavuje před domem herce Zdeňka Štěpánka černé auto a odváží ho neznámo kam. Tajní agenti mu předají text, který si musí během jízdy připravit. Cílem je rozhlas. V tu chvíli Štěpánek pochopí, jak fatální zprávu má obyvatelstvu oznámit.
Při setkání se zastupujícím protektorem Frankem využil situace a nacistického pohlavára opil natolik, že mu pak mohl přímo do očí říct: „Těch šibenic už bylo dost.“