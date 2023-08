Divadelní a televizní režisér Zdeněk Potužil zemřel ve věku 75 let

Informaci o Potužilově úmrtí přinesly Divadelní noviny, na svém facebookovém profilu ji následně potvrdil režisér Břetislav Rychlík i Městská divadla pražská, kam spadá zmíněné divadlo Rokoko.

Pražská scéna vzpomněla na Potužila jako na „výrazného režiséra českého studiového divadelnictví“. Jeho jméno je totiž spjato s legendárním Divadlem na okraji, které založil spolu s Mikim Jelínkem a Petrem Matějů už v roce 1969. Původní „divadlo poezie“, které vzniklo v garáži Potužilových, se do pěti let plně profesionalizovalo. To už bylo součástí klubu Rubín na Malé straně, kde se stalo naší přední scénou zmíněného studiového divadla a kde své kariéry začínaly dnešní přední herci jako je Ondřej Pavelka či Eva Salzmannová.

Potužil zde působil jako umělecký šéf, dramaturg i režisér. Do roku 1987, kdy činnost scény oficiálně ukončil, zde vytvořil sedmdesát inscenací. Následně jako režisér působil v ústeckém Činoherním studiu a od roku 1994 pak zakotvil v Rokoku. Zde vedle režie pracoval i jako umělecký šéf a to až do roku 2004.

