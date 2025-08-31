V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

Zdeněk Piškula na ostrově Štvanice během příprav novinky Argonauti (18. srpna 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Tomáš Šťástka
  20:00
Nečekal jsem, že bude Národní divadlo tak náročné, ale je to tam skvělé, popisuje Zdeněk Piškula dva roky svého angažmá na první scéně. Od tíhy velkého jeviště si nyní odskočil do letního open air hraní Argonauti na pražské Štvanici.

Patří to už k tradicím letní sezony. Vždy na začátku září pražský soubor Tygr v tísni láká diváky na pražský ostrov Štvanice, kde moderní formou zpracovává antické téma. Hraje se pod večerní oblohou, za šumění zdejšího jezu i hukotu aut na Hlávkově mostě.

Letos to bude už podesáté, v pondělí zde totiž mají premiéru Argonauti. Slavný mýtus o strastiplné cestě za zlatým rounem tu v režii Zuzany Burianové vedle Jana Zadražila či Markéty Dvořákové-Ptáčníkové představí i Zdeněk Piškula. A to přímo v ústřední roli neohroženého Iásona.

Když jsem v Městských měl za sebou sezonu, byl jsem v pohodě, ovšem tady, když mám sezonu za sebou, jsem úplně vyšťavený.

V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

