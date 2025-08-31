V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

Patří to už k tradicím letní sezony. Vždy na začátku září pražský soubor Tygr v tísni láká diváky na pražský ostrov Štvanice, kde moderní formou zpracovává antické téma. Hraje se pod večerní oblohou, za šumění zdejšího jezu i hukotu aut na Hlávkově mostě.
Letos to bude už podesáté, v pondělí zde totiž mají premiéru Argonauti. Slavný mýtus o strastiplné cestě za zlatým rounem tu v režii Zuzany Burianové vedle Jana Zadražila či Markéty Dvořákové-Ptáčníkové představí i Zdeněk Piškula. A to přímo v ústřední roli neohroženého Iásona.
Když jsem v Městských měl za sebou sezonu, byl jsem v pohodě, ovšem tady, když mám sezonu za sebou, jsem úplně vyšťavený.