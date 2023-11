Se Zdenou Hadrbolcovou se rodina i veřejnost rozloučí v pražských Strašnicích

Zdena Hadrbolcová, která se proslavila zejména jako představitelka starostlivých maminek, zemřela 20. listopadu ve věku 86 let.

Loni v prosinci utrpěla podle médií mozkovou příhodu a musela být převezena do nemocnice. V poslední době byla v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Její kolegové nevěděli, jak na tom herečka v posledních momentech byla.

Zdena Hadrbolcová vystudovala Divadelní akademii múzických umění. Nejprve studovala režii, následně přešla na herectví. Po absolvování školy nastoupila do tehdejšího Divadla S. K. Neumanna (nynějšího Divadla pod Palmovkou). Na jevišti ztvárnila mnoho postav, mimo jiné Soňu v Čechovově Strýčku Váňovi nebo Růženku ve Šrámkově lyrickém dramatu Měsíc nad řekou.

Na počátku 90. let zamířila Hadrbolcová do Činoherního klubu, odkud zanedlouho přešla do angažmá v Městských divadlech pražských. Od roku 1997 byla členkou hereckého souboru Divadla Na zábradlí. Diváci ji tam mohli spatřit například v Pitínského Matce nebo jako statkářku Petrinovou v dramatu Platonov je darebák!

Diváci Hadrbolcovou znali také z filmů a televize. Zahrála si například v Kachyňově snímku Už zase skáču přes kaluže nebo ztvárnila ráznou vedoucí samoobsluhy v Menzelových Slavnostech sněženek.