RECENZE: Když z balíku čouhají ruce či nohy. Stará pošta naposledy ožila

Mladík si položí dlaň na krvavou ránu na hrudi a padne do obilí. Lodička z papíru proplouvá vodou mezi ostrovy z rozevřených knih. Divák sype hlínu do rakve. Zdánlivě nesouvisející, a především nečekané momenty lze prvních deset srpnových večerů zažít ve vyklizené poštovní budově těsně nalepené na českobudějovické nádraží.

Budovu jeden čas určenou k demolici (nově bude patrně sloužit jako půjčovna a úschovna kol), kam si ještě nedávno lidé chodili pro balíčky, totiž obsadil mezinárodní soubor Continuo s novinkou Zatím, do té doby, navždy. Kdo se pravidelně účastní jeho letních projektů, už trochu tuší, do čeho jde. Uskupení okolo lídra a režiséra Pavla Štourače každé léto vybere nějaký nečekaný prostor, aby jej v žánru site-specific divadelně oživilo. Hudba, pohybové divadlo, nečekaná výprava a především specifická atmosféra.

Letošní novinka vznikla ve spolupráci se souborem Jihočeského divadla v rámci právě konaného festivalu Jižní svéráz. Ten je jednou z prvních ochutnávek toho, co návštěvníky města čeká v roce 2028, kdy se České Budějovice stanou evropským městem kultury.

Právě účast Jihočeského divadla novinku Continua lehce odlišuje od předchozích letních produkcí z hrází rybníků, nočních polí či jiných opuštěných budov. Když se polovina obecenstva usadí v první místnosti staré pošty, čeká je bezeslovná scénka, do které překvapivě vstupují zdánliví členové publika. Snadno rozpoznatelné performery Continua totiž doplnili další herci přeci jen civilnějšího vzezření.

Podobně osvěžující jsou scénky z přízemí, kde se stále ještě nacházejí přepážky pošty. Znudění úředníci zde nadále vykonávají své rutinní práce, ovšem z balíků na ně čouhají nohy, ruce i hlavy. A když znovu vyjede náhle zatažená roleta přepážky, dojde třeba na uschlou květinu či na další nečekané části těla. Obvyklou strhující a často zneklidňující atmosféru zde náhle doplnil vtip i groteska.

S postupem do vyšších pater, která nabídnou ještě asi desítku stylově vyzdobených místností, však už diváky čeká klasická poetika Continua. Působivá reprodukovaná i živá hudba a zpěv, nebožtík v rakvi, falešné okno s výhledem, a hlavně emoce prezentované neustále klokotající dvacítkou performerů.

Zatím, do té doby, navždy 75 % Divadlo Continuo + Jihočeské divadlo premiéra 1. srpna 2024 režie: Pavel Štourač a kol.

Nenaplněné lásky, nevyslovená přání, zapomenuté osudy. To všechno by se jistě vyčetlo z tun listovních zásilek, které touto poštou za dlouhé roky prošly. Vedle úředních oznámení a suchopárné komunikace tudy putovaly i zprávy plné smutku a štěstí, rozloučení i návratů, lásky a nenávisti. Díky představení Zatím, do té doby, navždy zde vše ještě jednou naposledy ožilo.

Lze možná namítnout, kam že přesně se do těchto místností ukryly ony slibované „dějiny Evropy v útržcích dopisů“ či zmiňovaná Kafkova korespondence? Kdo však tvorbu Continua zná, ví, že vzletná slova z anotace vedou k ještě vzletnější, těžko uchopitelné tvorbě, kde jde především o emoce a atmosféru. A to za hlubokého letního večera takhle jednou do roka opravdu není na škodu.