S povinnou rouškou na tváři přibylo, či ubylo krásných žen? ptá se Polívka

Jde jen o krátké bonmoty. Textíky, z nichž by se více než třetina kompletně vešla do tohoto článku.

„Známému, příbuznému, taxikáři, kavárenskému povaleči, policistovi, číšníkovi, komukoli položte tuto otázku: S povinnou rouškou na tváři / přibylo, či ubylo / krásných žen? Začněte se ptáti ráno / vyhodnoťte večer v šest / tak snadno rozpoznáte / s kým máte / tu čest...“ vypráví Bolek Polívka ve stopě nazvané Otázka.

Celé album Zamrzlé úsměvy vytvořil společně se skladatelem a svým dlouholetým přítelem Davidem Rotterem. Zatímco Polívka psal texty, Rotter vytvářel hudební doprovod. Album vznikalo v nedávných časech, kdy se pro zdravotní situaci nemohlo hrát či se veřejně scházet.

Oba tvůrci to ostatně shrnují zcela v duchu výsledného díla: „Sic uzavřen v dlouhé karanténě, řádil David s kytarou a zpíval ženě,“ uvádí Polívka. „Když se ostatní testovali, Bolek textoval,“ kontruje Rotter.

Posluchačům ve výsledku nabízejí hned 31 stop sestávajících z krátkých sotva párminutových pasáží.

Občas Polívka prostě jen vtipkuje: „Uhodila vedra / tetelivé parno / chytré domy odešly k vodě...“ Občas naopak promlouvá s odzbrojující autentičností: „Bylo mi po ránu / a po sedmdesáti / a díval jsem se z okna našeho bytu...“

Vedle tvorby Davida Rottera a Bolka Polívky najdou posluchači na albu také několik písní Cyrila Podolského, opět v podání výše zmíněných.

„Kostnatá / pata mi dloubá do žeber / do hřívy boří se jeho nos. / Pod zadkem páteř prohýbám / už šedesát let / a vím / že v sedle mi zas / ten klaun usíná,“ zazní z Podolského tvorby.

Rotter na Zamrzlé úsměvy dále zařadil song Innocent When You Dream, který původně složil Tom Waits. Ve zdejším podání zní jako Jen když sníš: „Voní rosa v pavučinách / V pavučinách, kde je prach / Tu vůni žádná jiná / Už se mnou nepozná / Už se mnou nepozná.“

Slova, kterými vydání desky oba autoři uvozují, možná brzy opět nabudou na aktuálnosti: „Ve chvílích, kdy se naše svoboda ztenčuje, ve chvílích, kdy nemůžeme hrát v divadlech ani na koncertních pódiích, jsme se rozhodli připomenout důležitost radosti, legrace, důležitost fantazie a humoru pro život, pro radost ze života.“

„Byli jsme zvyklí být stále v permanenci a náhle jsme se ocitli v klidu a samotě, odříznuti od svého publika. Každý se s touto atmosférou vyrovnával po svém. My jsme byli vedeni potřebou tvořit. Vytvářeli jsme okénka, jimiž jsme pozorovali svět. A sami jsme byli překvapováni, co všechno nás v této nucené hibernaci napadá. Možná by bez této atmosféry naše poetické pásmo nikdy nevzniklo,“ vzkazují Rotter s Polívkou dále.

Z celého alba vedle hravosti čiší i vzájemná provázanost a kamarádství, které mezi oběma tvůrci vládne. David Rotter se totiž s Polívkou potkal už na mnoha projektech, skládal hudbu k filmu Dědictví aneb Kurvaseneříká a dále i k jeho nejčerstvějším divadelním představením Šašek a syn či DNA, kde Polívka vystupuje se svými dětmi.

Booklet a obal alba pak doplňují kresby Borise Jirků. Po hudební stránce se na Zamrzlých úsměvech dále zpěvem podílela Marcela Polívková a Hana Holišová, trumpeta Petra Hojače či cimbál Jury Petrů.