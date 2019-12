Onufráková se vrací rolí zelené vdovy. Hraje ženu nejmenovaného politika

Pražský alternativní soubor Lachende Bestien letos zaujal nezvyklým zpracováním Ibsenova Nepřítele lidu v Divadle Komedie a do stejného prostoru umístil režisér a ústřední postava spolku Michal Hába i své podzimní nastudování Slávy a pádu krále Otakara. Nyní se Lachende Bestien vrací zpátky do „sluje pro současné živé umění“, tedy do Venuše ve Švehlovce.

Spolu s novinkou se na jeviště po pauze způsobené mateřstvím a studiem vrací i herečka Zuzana Onufráková. Ta se s autorem předlohy Romanem Sikorou zná už z pražského Švandova divadla. „On mne Michalovi Hábovi doporučil, v červnu jsme měli scénické čtení hry a pak už bylo jasné, že půjdu i do činoherní úpravy,“ popisuje původem slovenská herečka. „Vrátila jsem se díky nim v čase a vzpomněla si na své původní angažmá v ústeckém Činoherním studiu,“ komentuje alternativní prostory i mladý soubor.

Pán ze Slovenska

Zámek na Loiře vypráví příběh ženy nejmenovaného českého ministra, kterou pro ostudu uklidí do Francie. „Bydlí tam s kuchařem a dvěma lokaji,“ přibližuje herečka, která si zahraje hlavní postavu. „Jde vlastně trochu o život zelené vdovy,“ přirovnává roli k fenoménu žen, které sedí doma v luxusních klecích placených dobře vydělávajícími manžely.

„Není to ale jediné téma, Sikora naráží na frustraci způsobenou nenaplňujícím zaměstnáním, pocit marnosti a dnešní plýtvání věcmi,“ pokračuje herečka a doplňuje, že text má i konotace na naši současnou politickou scénu. „Každému to asi dojde. Ministr je pán ze Slovenska, který figuruje v Čechách,“ naznačuje herečka. „Ale dá se to transformovat i na někoho jiného,“ dodává.