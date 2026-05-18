Stalo se tak letos v lednu, kdy na jevišti zdejšího sálu, který se nachází v nádvoří Švehlovy koleje, poprvé uvedli nové nastudování divadelní hry Zakázané uvolnění.
Jejími autory jsou scenárista Petr Kolečko a (tehdy) režisér Daniel Špinar. Ti si ji napsali za svých zlatých časů, tedy období, kdy šéfovali A Studiu Rubín. Zakázané uvolnění se tam tehdy hrálo (stejně jako o pár let později obdobně vydařená Padesátka) přímo na baru a pro velký úspěch se brzy dočkalo i zfilmování (stejně jako o pár let později Padesátka).
V příběhu o jednom zjevně nevydařeném svatebním večeru a únosu nevěsty v Rubínu excelovaly Hana Vagnerová, Jana Stryková a Zuzana Stavná.
Zakázané uvolnění se tedy nyní vrátilo a pamětníci tehdejších bohatýrských časů Rubínu rozhodně nemusí ohrnovat nos. Novou verzi zrežíroval Tomáš Čapek s Anežkou Rusevovou, Danielem Krejčíkem a Zuzanou Zlatohlávkovou. Tvůrci si příběh trochu poupravili – nevěstu tak ze svatebního veselí do hokejového baru unesl ženichův homosexuální svědek.
Zaplivaná čtyřka je úplně prázdná, takže zde najdou jen svéráznou barmanku. Zemitá ženština v kombinaci s lehce vystresovanou nevěstou a hodně nejistým svědkem – to je záruka třeskutých momentů po celé hodinu a půl dlouhé představení. Barmanka se totiž velice ráda svěří se svým tklivým životním příběhem, který ji přivedl do těchto končin. Právě během její promluvy nevěsta pojme podezření, že přátelství mezi svědkem a jejím čerstvým manželem nebude jen tak obyčejné a v kombinaci s alkoholem se brzy strhne mela.
Všichni tři herci se do svých komických figurek náležitě položili – Rusevová skvěle hraje emocemi zmítanou přiopilou ženu, Krejčík si libuje v roli uhlazeného, ale vnitřně velice těžce zkoušeného svědka. Prim však hraje Zuzana Zlatohlávková využívající svých prešovských kořenů, aby ráznou barmanku podala jako pořádnou slovenskou herdekbabu.
Vrcholem večera je jednoznačně moment, kdy rozparáděná trojice spustí karaoke a přetahuje se o mikrofon, aby zapěla tu svou píseň. Jejich zpěv a snaha přetlačit toho druhého si snadno vyslouží spontánní potlesk z publika.
Tleská se samozřejmě i na konci. Zakázané uvolnění je v rámci repertoáru Venuše ve Švehlovce velice přístupný kus, který se vyplatí vidět a který může nalákat i na alternativnější produkci této scény.