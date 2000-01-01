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Divadelní Studio Ypsilon ve středu slavnostně zahájilo 62. sezonu. Jeho členové v čele s hvězdami Martinem Dejdarem, Petrem Vackem, Jaroslavou Kretschmerovou nebo Janem Jiráněm se v pasáži Olympic ve Spálené ulici setkali s příznivci divadla, rozdávali podpisy, muzicírovali a následně se vydali vyhlídkovou tramvají T3 Coupé na rozvernou okružní jízdu centrem Prahy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na slavnostní zahájení dorazila i stálice Ypsilonky Jaroslava Kretschmerová, kterou mohou diváci v současné době spatřit v inscenacích Hlava Medúzy, Vratká prkna, Proměna aneb Řehoř už toho má dost a Faustiáda aneb Nanebevzetí doktora Fausta.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V pasáži Olympic zahájil Martin Dejdar proslovem novou sezonu, načež herecký soubor zahrál pro příchozí fanoušky několik písní. S instrumenty dorazil například Petr Vacek, Jan Jiráň nebo Petr Vršek.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Herečtí bardi souboru Jan Jiráň, Miroslav Kořínek, Petr Vacek a Petr Vršek v pasáži Olympic ve Spálené ulici přivítali příchozí příznivce divadla. Došlo i na hudební houslové vystoupení posledně zmíněných dvou pánů, kteří v souboru nejen vystupují, ale nové inscenace pro divadlo i tvoří.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lovcům autogramů neunikla ani herecká legenda Oldřich Navrátil, kterého mohou ve Studiu Ypsilon vidět návštěvníci v představeních Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu, Proměna aneb Řehoř už toho má dost, Prázdninové iluze aneb Letní Harašení a Let do nebe aneb Fata morgana.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Okružní jízdu nakonec soubor ve vyhlídkové tramvaji absolvoval hned dvakrát. Jelo se například přes Václavské a Senovážné náměstí, Revoluční ulici či kolem Právnické fakulty. Na snímku jsou zachycené členky souboru Jiřina Vacková a Barbora Skočdopolová.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Barvou letošní 62. sezony Studia Ypsilon je fialová. Každý, kdo v této barvě čekal na soubor při jeho zastávce na Václavském a Malostranském náměstí, získal poukaz na 62 procentní slevu na nákup vstupenek.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na Václavském náměstí herce s nadšením očekávala fanynka, která v rámci tematického ustrojení rozhodně nechtěla nic podcenit. Kromě fialové košile a kalhot vytáhla v barvě též plavkovou podprsenku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
I růžová se počítá. Divadelní fanynka dostala z rukou herce Martina Dejdara slevový poukaz, který může uplatnit v právě zahájené 62. sezoně. Vyrazit může například na premiéru nové inscenace Hasičanky autora a režiséra Martina Janouše, která je plánovaná na 30. listopadu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Cestu si soubor v již tak rozjeté atmosféře zpříjemňoval hudbou a zpěvem. Herec Kryštof Mende na palubě vyhlídkové T3 vyloudil pár libých tónů na svou kytaru.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V nové sezoně bude Studio Ypsilon pokračovat v inscenacích v duchu Schmidovy metody „encyklopedické heslo“. Ty jsou vytvářeny způsobem, jakým se v Ypsilonce dělaly inscenace Michelangelo Buonarroti nebo třeba Život a smrt K. H. Máchy. K uvedení zde nově chystají Dobrodružství kriminalistiky, Americká cesta V+W a Jelínkovi - příběh významného židovského podnikatelského rodu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slavnostní propagační cestu tramvají T3 Coupé v designu Anny Marešové zakončil soubor ve 14:10 opět na Národní třídě. Vyhlídkovou soupravu sponzorsky zapůjčil Dopravní podnik hlavního města Prahy.
Autor: Petr Topič, MAFRA