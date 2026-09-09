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Dejdar, Kretschmerová a výhoda fialové podprsenky. Ypsilonka dováděla v tramvaji

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Fotočlánek   16:44
Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026) Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026)
Divadelní Studio Ypsilon ve středu slavnostně zahájilo 62. sezonu. Jeho členové v čele s hvězdami Martinem Dejdarem, Petrem Vackem, Jaroslavou Kretschmerovou nebo Janem Jiráněm se v pasáži Olympic ve Spálené ulici setkali s příznivci divadla, rozdávali podpisy, muzicírovali a následně se vydali vyhlídkovou tramvají T3 Coupé na rozvernou okružní jízdu centrem Prahy.

Vacek nejen o bývalém vedení Ypsilonky: Letošek odehrajeme, chce to mladé a známé tváře

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9. září 2026  19:30

Dejdar, Kretschmerová a výhoda fialové podprsenky. Ypsilonka dováděla v tramvaji

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Divadelní Studio Ypsilon ve středu slavnostně zahájilo 62. sezonu. Jeho členové v čele s hvězdami Martinem Dejdarem, Petrem Vackem, Jaroslavou Kretschmerovou nebo Janem Jiráněm se v pasáži Olympic ve...

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