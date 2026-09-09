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Vacek nejen o bývalém vedení Ypsilonky: Letošek odehrajeme, chce to mladé a známé tváře
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Vacek nejen o bývalém vedení Ypsilonky: Letošek odehrajeme, chce to mladé a známé tváře
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Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Báječný svět shopaholiků 50 %, 22 výstřelů 60 %, Válka Bohů 50 %, Čtverec 70 %, Sirat 70 %, Nevděčné bytosti 60 %, Moře na dvoře 30 %, Citová hodnota 70 %, Nemilosrdní 55 %, Masaryk 55 %, Potomci lidí 80 %, Star Trek 80 %
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Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. V neděli o tom informoval jeho syn Štěpán Tesařík. Hudebník byl také...
Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...
Holešovickou Sportovní halu Fortuna ovládnou v neděli večer rockeři americké kapely Hollywood Vampires. Před koncertním prostorem se schází první fanoušci už od brzkého rána, aby si při podvečerním...
Zpráva o smrti zpěváka a herce Richarda Tesaříka zasáhla o víkendu jeho přátele i kolegy z branže. Pro zakládajícího člena Yo Yo Bandu Ondřeje Hejmu s hudebníkovým odchodem i „odchází dětství“....
Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý...
Ve středečním vysílání Televizních novin televize Nova moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují hlasování v letošním ročníku Českého slavíka. Hudební fanoušci budou moci svým favoritům posílat...
Divadelní Studio Ypsilon ve středu slavnostně zahájilo 62. sezonu. Jeho členové v čele s hvězdami Martinem Dejdarem, Petrem Vackem, Jaroslavou Kretschmerovou nebo Janem Jiráněm se v pasáži Olympic ve...
Nejen důstojná oslava nedožitých osmdesátin Hany Zagorové, ale taktéž skvělá ukázka toho, že často proklínaný subžánr zvaný hitmuzikál se dá dělat důstojně a kvalitně. Novinka Divadla Kalich nazvaná...
Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o...
Hollywood musí být hodně zoufalý, když hledá v minulosti tak vzdálené a nevalné. Novinka kin Magická posedlost 2 navazuje na film z roku 1998, který měl podprůměrné hodnocení a sotva vydělal na své...
Velkým smutkem naplnila fanoušky Divadla Járy Cimrmana slova herce Petra Bruknera o tom, že následující divadelní sezona bude jeho poslední. Zdůvodnil to svým zdravotním stavem, divadlo už 83letého...
Tvůrci satirického animovaného seriálu South Park Matt Stone a Trey Parker prohlásili, že v duchu snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa měnit geografické názvy tak, aby obsahovaly slovo America,...
Queer seriál Filter České televize vyvolal vedle zájmu mladých diváků také kritiku kvůli množství LGBT postav a údajnému aktivismu veřejnoprávní televize. Režisér a scenárista David Semler ji odmítá...
Museum Kampa již nyní intenzivně pracuje na přípravě rozsáhlé výstavy s názvem Sochařky. Projekt, který instituce dává dohromady už několik let, představí na jaře. Ve třech podlažích areálu Sovových...
Na Mezinárodní festival Divadlo letos přijede 26 souborů z Francie, Polska, Slovenska, Slovinska a České republiky. Program nabídne mezi 9. a 17. zářím téměř 40 představení, debat, workshopů a...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Laureátem 31. ročníku Literární ceny Knižního klubu se rozhodnutím odborné poroty stal Ondřej Sysel s knihou Chlast. Vítězné dílo bylo slavnostně vyhlášeno v úterý 8. září v Kaiserštejnském paláci v...
Počínaje 8. zářím je na Netflixu ke zhlédnutí pátá řada izraelského seriálu Fauda. Hlavní hrdina Doron - hraje jej spoluautor scénáře Lior Raz - se v nových epizodách ocitne na misi ve Francii....