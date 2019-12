Za dveřmi čp. 21. Opuštěný byt dovede i bez herců dojemně vyprávět

Zde dlouhodobě sídlí spolek Pomezí, který vedle svých imerzivních představení, kde je divák účastníkem děje, nabízí i prostor pro další neobvyklé projekty. „Pomezí na začátku léta vyhlašovalo výzvu novým tvůrcům, tak jsme jim náš záměr nabídli,“ popisuje iniciátorka projektu Barbora Klapalová. „Oslovila jsem své známé, kteří mají výtvarný cit, zabývají se uměním, ale neživí se tím, ani je nevystudovali,“ popisuje vznik tvůrčího týmu vystudovaná architektka.



Za dveřmi čp. 21 je takzvaný narativní prostor, tedy výtvarná instalace bez herců, která vypráví určitý příběh a kam každý návštěvník zamíří sám. „Projekt je založen na momentu překvapení. Jako divák nevíte, kam vstupujete. Příběh se odvíjí podle toho, jak místnostmi postupujete. Každá je nějak výtvarně ztvárněná a sama vypráví úsek života postav z příběhu,“ naznačuje Klapalová a dodává, že víc konkrétní být nemůže, aby divák o nic nepřišel. Instalace každopádně imituje kompletní byt jedné rodiny.

Soubor Pomezí obývá celý třípatrový činžovní dům. „My sídlíme ve třetím patře, máme k dispozici sto čtyřicet metrů čtverečních, tedy sedm místností s výhledem do ulice,“ vypočítává autorka. „Přípravná fáze příběhu a obecný koncept trvaly přibližně pět měsíců. Samotná realizace asi půl roku,“ dodává.

Jednotlivé diváky vpouštějí do instalace po čtvrt hodině. Vzhledem k tomu, že divák má po místnostech volný pohyb, každý zažije trochu odlišný příběh v závislosti na tom, co se mu v daných prostorech podaří zjistit a co ho zaujme. „Překvapilo nás, jak moc se dané téma dotýká spousty lidí a jak je dokáže zasáhnout. V prostoru jste sám, příběh vám nevypráví žádný herec a vše se dozvíte skrz předměty, třeba nalezené pohledy. A nejednou se stalo, že se nám někdo rozplakal,“ popisuje Klapalová.

Všechna podzimní uvedení projektu Za dveřmi čp. 21 jsou už vyprodaná, další zájemci mají šanci opět od 11. března, kdy je k dispozici dalších osm termínů.



„Máme několik nápadů a možností, kam by se projekt mohl vyvíjet dál. Ovšem vzhledem k tomu, že realizace zabere nějaký čas, je problémem shánění prostoru,“ dodává autorka nezvyklého konceptu.