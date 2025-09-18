Minulou středu měl původně ředitel Studia Ypsilon Karel František Tománek spolu s herci souboru představit novou sezonu. Dva dny předtím jej však pražští radní nečekaně odvolali. „Že bude Rada hlavního města projednávat mé odvolání, jsem nevěděl,“ popisuje třiašedesátiletý divadelník a bývalý děkan DAMU, jehož jmenování do čela Ypsilonky a plán spojit slavnou scénu se školou vzbudily v lednu docela pozdvižení.
Dostali jsme se do situace, že by naše příspěvková organizace v podstatě zbankrotovala, takže jsme nemohli konat jinak, uvedl podle ČTK po jednání radní pro finance Zdeněk Kovářík z ODS. Dozvěděl jste se, co jste dělal špatně a proč se tak rozhodlo sotva půl roku po vašem jmenování?
Do této chvíle jsem žádné písemné zdůvodnění neobdržel. Zápis z projednání tohoto bodu na stránkách Rady města je neveřejný. O důvodech se můžu jenom domýšlet na základě komunikace, kterou jsem během posledních měsíců vedl s ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu.
Navrhl jsem odložit zvažované zrušení příspěvkové organizace v polovině příštího kalendářního roku, protože jsem si uvědomil, že z mnoha důvodů to není možné.