Bouřlivé to nebylo. Odvolaný šéf Ypsilonky odmítá dohady s hvězdami slavné scény

Divadelník Karel František Tománek, bývalý děkan DAMU a krátkodobý ředitel Studia Ypsilon (15. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomáš Šťástka
  14:00
Známé tváře Studia Ypsilon se mnou jednaly profesionálně, popisuje odvolaný ředitel Karel František Tománek. V čele legendární scény vydržel jen půl roku, když jej minulý týden Rada hlavního města Prahy nečekaně odvolala. Za předpokladu nutné generační obměny má Ypsilonka šanci na divadelní mapě Prahy uspět, přemýšlí Tománek v rozhovoru pro iDNES.cz.

Minulou středu měl původně ředitel Studia Ypsilon Karel František Tománek spolu s herci souboru představit novou sezonu. Dva dny předtím jej však pražští radní nečekaně odvolali. „Že bude Rada hlavního města projednávat mé odvolání, jsem nevěděl,“ popisuje třiašedesátiletý divadelník a bývalý děkan DAMU, jehož jmenování do čela Ypsilonky a plán spojit slavnou scénu se školou vzbudily v lednu docela pozdvižení.

Dostali jsme se do situace, že by naše příspěvková organizace v podstatě zbankrotovala, takže jsme nemohli konat jinak, uvedl podle ČTK po jednání radní pro finance Zdeněk Kovářík z ODS. Dozvěděl jste se, co jste dělal špatně a proč se tak rozhodlo sotva půl roku po vašem jmenování?
Do této chvíle jsem žádné písemné zdůvodnění neobdržel. Zápis z projednání tohoto bodu na stránkách Rady města je neveřejný. O důvodech se můžu jenom domýšlet na základě komunikace, kterou jsem během posledních měsíců vedl s ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu.

Navrhl jsem odložit zvažované zrušení příspěvkové organizace v polovině příštího kalendářního roku, protože jsem si uvědomil, že z mnoha důvodů to není možné.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Bouřlivé to nebylo. Odvolaný šéf Ypsilonky odmítá dohady s hvězdami slavné scény

Známé tváře Studia Ypsilon se mnou jednaly profesionálně, popisuje odvolaný ředitel Karel František Tománek. V čele legendární scény vydržel jen půl roku, když jej minulý týden Rada hlavního města...

