Herců Ypsilonky si vážím. Konec souboru to neznamená, ujišťuje nový ředitel

Co Vás na výběrovém řízení oslovilo? Potřeba nové scény pro DAMU?

Stávající prostory, které má divadelní fakulta k dispozici, dlouhodobě nevyhovují požadavkům na výuku. Když říkám dlouhodobě, mám tím na mysli patnáct, dvacet let. Ypsilonku vnímám jako příležitost vyřešit tento dlouhotrvající problém.

Proč vlastně DAMU potřebuje další scénu, když má svůj Disk?

Jedna věc je, že kapacita Disku už neodpovídá stávajícím potřebám. Druhá je ta, že Ypsilonka může studentům všech oborů nabídnout praktické zkušenosti. Kontakt s profesionálním provozem jim umožní plynulejší přechod do vlastní praxe.

Co se stane se stávajícím souborem Ypsilonky a jeho repertoárem?

Po svém nástupu do funkce ustanovím pracovní skupinu, v níž bude zastoupen stávající zřizovatel, divadelní fakulta a zástupce uměleckého souboru. Společně budeme plánovat jednotlivé kroky transformace příspěvkové organizace – to byla podmínka v zadání výběrového řízení - a rozmýšlet, jak bude vypadat dramaturgický plán studia.

Nejdříve vyšla v agenturách zpráva, že stávající soubor končí ke konci letošního roku. Nyní Vás citují, že se to nestane do června 2026. Jak to tedy bude?

Příspěvková organizace Studio Ypsilon ukončí svoji činnost na konci sezóny 2025-26. Skončí příspěvková organizace, nikoli Studio Ypsilon. To prosím zdůrazňuji. Konec souboru to rozhodně neznamená. Jak bude vypadat dramaturgie Studia Ypsilon - po skončení příspěvkové organizace - záleží na tom, jak se nám podaří věci vykomunikovat v pracovní skupině.

Jak vlastně Vy osobně tvorbu Studia Ypsilon vnímáte?

Ypsilonka vytvořila jedinečnou poetiku, která je díky osobnosti Jana Schmida úzce propojená s divadelní fakultou. Jeho žáci – a současně absolventi naší fakulty – v Ypsilonce působí. To je pro mě důležité východisko: společná minulost a vzájemná inspirace jako pomyslný „bod nula“.

A jaký máte názor na její tvorbu v posledních letech?

V šedesáti pravděpodobně nebudete v kondici jako ve třiceti. Jsou ale věci, které se věkem nemění. Například improvizace jako tvůrčí metoda, humor jako optika, kterou nahlížíte skutečnost a společenství lidí, kteří jsou si nějakým způsobem blízcí, podobně naladění a baví je spolu tvořit.

Členy Ypsilonky je nebývale silná skupina známých tváří. Nebojíte se její reakce?

Pro mě je důležitá vzájemná komunikace. Oboustranná vůle nalézt to, co nás spojuje. Podívejte se: téměř čtyřicet let se pohybuji v prostředí profesionálního divadla. Jsou věci, které změnit lze a věci, přes které – jak se říká – nejede vlak. Hereckého souboru Ypsilonky si vážím. Přistupuji k této výzvě s pokorou a respektem.

Jak přesně budete chtít skloubit funkci děkana DAMU a ředitele Ypsilonky?

Moje funkční období na fakultě končí 14. března, do Ypsilonky nastupuji 1. března. Dojde tedy k minimálnímu překryvu obou funkcí.