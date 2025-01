Byl by to konec jedné éry, smutní nad osudem Ypsilonky Lábus a Nový

Jiřího Lábuse zpráva o blížícím se konci Ypsilonky zaskočila. „No, já jsem v tom divadle padesát šest let. Jestli je to pravda, tak končí jedna éra. To je taková dost smůla těchto autorských divadel. Schmid to divadlo vymyslel, ale myslím, že byla velká chyba, že to za svého života nedokázal předat. Je tu třeba Jirka Havelka, kterého Schmid sám učil,“ přemýšlel herec a jedna z ústředních tváří legendárního souboru. Zmínil přitom úspěšného herce a tvůrce, který od ledna nastoupil jako umělecký šéf do Dejvického divadla.

„Copak, já jsem důchodce, Kořen je důchodce (Miroslav Kořínek – pozn. red.), Dejdar a Olda Navrátil se o sebe umí postarat, Vacek dělá u Hrušínského, takže pro nás to po finanční stránce není problém. Ale zaprvé zanikne tahle skupina lidí, protože se rozprášíme. Jestli jsem někdy byl v nějakém divadle opravdu šťastný, tak to je Ypsilonka. Třicet šest let,“ ve stejném duchu reagoval Pavel Nový.

„Důvodem je prý malá návštěvnost, ovšem Studio Ypsilon nemá žádnou reklamu. Protože nemá peníze. Nevím proč, patrně jsou někde rozfofrované. Už od dob jistého Stroupežnického platí: ‚Peníze jsou páni světa, dukát to je pravý rek a co někdy stovka umí, to by člověk sotva řek.‘ Když nemáš reklamu, nic neprodáš,“ glosoval situaci dál Nový. Konkrétní ale být nechtěl.

Na otázku, zda by se soubor mohl dát opět dohromady někde jinde, oba pánové odpověděli, že to patrně bude bez jejich účasti. „Jak chcete něco založit? A kde? Leda bychom si udělali nějakou výjezdovou partičku a jezdili autama po vlastech českých,“ říká Nový. „Já už rozhodně ne, já jsem rád, že jsem rád. Ale třeba nějaká snaha od mladších ze souboru bude. Nemám tušení,“ dodal Lábus a upřesnil, že vedle Ypsilonky jej mohou diváci vidět v pražských scénách Kalich, Viola a Mana.

„Hraji na Fidlovačce a občas v Litvínově. To je všechno, co se divadla týče. Já mám důchod a práci, ale prostě končí jedna velká éra. Když jsme hráli v Londýně, Timesy napsaly, že Studio Ypsilon je pravděpodobně nejzářivější malé divadlo v Evropě. Uvidíme,“ ukončil Nový.

Studio Ypsilon vzniklo v Liberci v roce 1963, od jeho počátku až do loňského roku stál v jeho čele divadelník Jan Schmid. Od roku 1978 sídlí v Praze. Po jeho úmrtí loni v červnu vyhlásil na podzim pražský magistrát výběrové řízení na nového ředitele. Tím by se měl od března stát Karel František Tománek, končící děkan DAMU. Podle své koncepce plánuje v divadle vybudovat další scénu školy. Jak novopečený ředitel následně upřesnil, o osudu souboru se teprve rozhodne. Nová koncepce by nicméně měla být v platnosti od června 2026. „Teď jsem mluvil s tajemnicí a zatím ještě nic jistého není,“ doplnil ještě později Lábus.

O osudu divadla promluvil pro iDNES.cz o víkendu Petr Vacek. Nyní situaci znovu komentovat nechtěl, v divadle prý nikdo nic neví. Tisková mluvčí scény vzkázala, že ve věci osudu Studia Ypsilon se bude vyjadřovat pouze magistrát.