Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Tománka. Ve funkci byl půl roku

Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Karla Františka Tománka. Ve funkci byl teprve od 1. března, plánoval propojení divadla a DAMU. Na tuto středu přitom scéna plánovala tiskovou konferenci, kde měla seznámit diváky s plány na novou sezonu. Radní Tománkovi vyčítají nenaplnění koncepce.
Informaci ČTK potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Řízením městské příspěvkové organizace radní pověřili zástupkyni ředitele a vedoucí ekonomku Blanku Pechovou. Tománkovi vytýkají především chyby v hospodaření a nenaplnění klíčové části své koncepce. Tománek v lednu zvítězil ve výběrovém řízení, které vypsala Praha po loňském úmrtí zakladatele Ypsilonky Jana Schmida.

Herců Ypsilonky si vážím. Konec souboru to neznamená, ujišťuje nový ředitel

Na Tománkovo jmenování do čela Ypsilonky byly v souboru různé reakce. Pražské radní však oslovila jeho koncepce, která počítala s propojením Ypsilonky a DISKu, scény DAMU. Ypsilonka se měla v polovině roku 2026 transformovat z příspěvkové organizace města na veřejnou kulturní instituci. S koncem formy příspěvkové organizace už neměli být herci Studia Ypsilon zaměstnanci divadla. Po transformaci se předpokládalo financování scény z grantů, kulturních fondů a mecenášství.

Byl by to konec jedné éry, smutní nad osudem Ypsilonky Lábus a Nový

Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá experimentální divadelní skupina, kterou založil loni zesnulý Schmid. Tvůrčí metodou je v Ypsilonce od začátku kolektivní improvizace, programově pracuje s řízenou náhodou a neukončeností. Nezbytnou součástí je humor. Od roku 1978 sídlí Studio Ypsilon v Praze.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

