Intimní i velké dějiny. Rudišova nová kniha ihned míří na divadelní prkna

„Uvádíme už třetí inscenaci dle Rudišova textu. První byla Národní třída, která byla v roce 2012 napsána jako rozsáhlý divadelní monolog, teprve poté se z ní stala novela. V roce 2016 jsme uvedli adaptaci knížky Český ráj,“ odhaluje Honzírek kořeny spolupráce.

Je tedy Divadlo Feste Rudišovou dvorní scénou? „To by bylo přehnané. Srdcová záležitost Jaroslava Rudiše je Činoherní studio v Ústí nad Labem, které jeho texty uvádí déle. Jedná se ale o divadelní hry, které pro ně píše. My jsme jeho dvorní scénou, co se týče adaptací literárních děl,“ vysvětluje režisér.

V divadelní Winterbergově poslední cestě se objeví Lucie Hrochová, Tibor Kotlár a Jakub Zelinka. Dramaturgii měla na starosti Katarína Koišová Kašpárková.

„Do kontaktu s textem jsem přišel ještě před německým vydáním. Když na podzim 2019 v Německu vyšel, hned jsme tu druhý den dělali scénické čtení v němčině. Takže jsem už přes dva roky věděl, o čem román je, a nemuseli jsme čekat na český překlad,“ vysvětluje Honzírek rychlost adaptace.

„Nevídaným způsobem propojuje privátní, intimní dějiny obyčejných lidí s ‚velkými‘ politickými dějinami Evropy. Dává velmi zručně najevo, že život každého je důležitý a jeho rozhodování má svůj dopad,“ upozorňuje Honzírek, čím ho Rudišova poslední kniha zaujala. „Jednání Rudišova hrdiny ovlivňuje dějiny a paměť prostoru. Mix politických témat s těmi privátními je velmi výjimečný.“

Kdy budou moci diváci po sobotní premiéře Winterbergerovu poslední cestu znovu vidět, zatím brněnské Divadlo Feste neuvedlo.