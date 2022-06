VIDEO: Vršovický Malibu. Lábus a další herci ironicky poděkovali Praze 10

Jiří Lábus se prochází Heroldovými sady v pražských Vršovicích, když tu potká kolegyni na lavičce. „Proč si tak smutná, Jitko?“ ptá se v narážce na jméno známé herečky. „Jo, jsem smutná. Zakázali nám letní hraní,“ odpovídá mu tázaná a podává Lábusovi pušku. Herec kroutí hlavou, jde dál a postupně míjí další herce, kteří se snaží na trávníku městského parku slunit, užívat si u vody a další letní kratochvíle. „No pozor, nezpevněnej povrch, vzrostlej trávník - já bych tu pokutu neriskoval!“ varuje Lábus Stanislavu Jachnickou před snahou udělat si bazének v nafukovací loďce.

„Letos radní rozhodli, že žádná letní scéna nebude a vy tu děláte scénu, jako kdyby...,“ umravňuje o kus dál soptícího Dušana Sitka. Herce Zbygniewa Kalinu nabádá, aby si pro hrozící ničení obecní zeleně nevázal oprátku na stromě. „Vršovický Malibu!“ láká pak Lábuse trojice hereček Daniela Batulková, Lucie Štěpánková a Denisa Pfauserová k poležení na „luxusním trávníku“.

Letní scénu chtělo Vršovické divadlo Mana toto léto uspořádat v prostorách Heroldových sadů už podruhé. „Divadlo v loňském roce na své letní scéně uvedlo dvě premiéry a další ze svých repertoárových představení, poskytlo prostor i sousedícím umělcům ze souboru Vosto5, vystoupil zde Václav Neckář, v odpoledních hodinách sloužila divadelní scéna místním školám. Letos, v závěru stále ještě ‚covidové‘ sezony, nenašlo divadlo na místní radnici náležitou podporu a radní Městské části vystavili letnímu hraní stopku,“ uvádí k videu šéf vršovické scény David Frýdl.

Jako důvod prý radní uvedli absencí výběrového řízení na provozovatele letní scény a dále zamítavá stanoviska Odborů životního prostředí a majetko-správního a dále stížnosti některých občanů na hluk a poškozením trávníku v sadech.

„O požadavku na výběrové řízení jsme se dověděli až po hlasování Rady města v dané věci. S nápadem uspořádat letní scénu v Heroldových sadech přišlo loni naše divadlo, a pokud je mi známo, nikdo loni ani letos podobnou aktivitu na Praze 10 neinicioval. Do případného výběrového řízení bychom se samozřejmě přihlásili, muselo by být ovšem vyhlášeno, trávník po loňském letním hraní v parku jsme podle smlouvy protokolárně předali v pořádku a nikdo proti tomu z radnice nic nenámitkoval. Tři oficiální stížnosti na rušení nočního klidu také nepovažujeme za většinový hlas veřejnosti. Pokaždé jsme dbali na to, aby po 22. hodině už žádný ruch v parku nebyl,“ reaguje na důvody Frýdl. Zamítavá stanoviska zmíněných odborů dokonce považuje za politickou objednávku.

Radní nebyli jednotní

„Když jsem o rozhodnutí radnice hovořil s herci, sami spontánně navrhli neztrácet čas stížnostmi a odvoláními, ale udělat si z toho legraci. Tak vznikla originální upoutávka nikoliv na Letní scénu v Heroldových sadech, jak jsme plánovali, ale na hraní v nové sezoně,“ dodává. V té má zatím Vršovické divadlo Mana první představení plánované na 20. září.

„Mohu potvrdit, že koaliční radní v tomto případě nebyli jednotní. Návrh na uspořádání 2. ročníku letní scény v Heroldových sadech předkládal radní pro školství a kulturu David Kašpar a podpořili ho pouze radní za Koalici Vlasta, ostatní se v tomto bodě zdrželi, a návrh tedy neprošel,“ uvedl k tématu pro iDNES.cz tiskový mluvčí zmíněné městské části Jan Hamrník.