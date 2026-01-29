RECENZE: Vrahova hygiena. Krobot a Melíšková intimně odkrývají hrůzný čin

Tomáš Šťástka
  8:13
Miroslav Krobot a Klára Melíšková se divákům Dejvického divadla představili v nezvykle komorním, až intimním kusu Vrahova hygiena. Novinku uvádí oblíbená scéna ve své kavárně, která zůstává v Dejvicích v provozu i v časech rekonstrukce divadla.
Miroslav Krobot a Klára Melíšková v představení Vrahova hygiena

Miroslav Krobot a Klára Melíšková v představení Vrahova hygiena | foto: Alena Hrbková

Klára Melíšková v představení Vrahova hygiena
Miroslav Krobot v představení Vrahova hygiena
Eva Suková v představení Vrahova hygiena
Klára Melíšková a Miroslav Krobot v představení Vrahova hygiena
6 fotografií

Udělat poslední rozhovor s roky mlčícím držitelem Nobelovy ceny za literaturu se zdá být novinářský majstrštyk. Umírající literární velikán Prétextat Tach je však přiznaně odpornou bytostí. Osamocený misantrop a misogyn, který má zábavu z toho, když může urážet a dávat ostentativně najevo svou intelektuální převahu. Tou ostatně omlouvá veškerou svou neslušnost a nevymáchanost.

Postupně tak pohoří všichni novináři, kteří se do domu stárnoucího muže vypraví. Všichni až na jednoho, nebo spíše jednu. Neznámou publicistku Ninu, která má načteny všechny mistrovy romány a která se jako jediná nenechá jen tak bezdůvodně urážet. Právě to totiž v Tachovi probudí jeho zvídavost.

Tak nějak začíná Vrahova hygiena, více než třicet let starý román belgické autorky Amélie Nothombové, který nyní Dejvické divadlo zadaptovalo jako komorní kus. Hraje jej v Anti.kvariátu, tedy prostoru své divadelní kavárny, která zůstává v Dejvicích provozu i nyní, kdy divadlo kvůli rekonstrukci působí v novém prostoru Galaxie na pražském Jižním městě.

Dejvičtí se po dobu uzavření své domovské scény rozhodli posílit kulturní nabídku této kavárny, aby diváci neztratili zcela kontakt s oblíbeným prostorem. Lednová Vrahova hygiena je jednou z prvních premiér tohoto přístupu.

Před diváky se na malé improvizované scéně objeví jen trojice, která stojí i za adaptací a režií kusu: zdejší dlouholetá dramaturgyně a duše souboru Eva Suková a dále veřejně oblíbené tváře Klára Melíšková a Miroslav Krobot.

Suková uvede diváky do děje a pak už je celý večer na zmíněné dvojici. Krobot usazený na vozíčku má sice daleko do popisované nestvůrné obezity spisovatele, svým naturelem si ale s jasně vymezeným charakterem snadno poradí. Prétextata Tacha podává jako mrzutého mručouna uzavřeného ve své samolibé skořápce, pro kterého jsou návštěvy novinářů jen krutou záminkou, jak se zabavit na sklonku života.

RECENZE: Dejvické divadlo s jiným šéfem na jiném místě. Novou éru zahájili Fackou

Melíškové Nina je podivně tvrdá bytost, které spíš než o exkluzivní rozhovor jde o usvědčení spisovatele z dávného činu, jenž vyčetla mezi řádky jednoho z románů. Její postava je mnohem nejednoznačnější než Krobotova a divák se může ptát, co ji vlastně motivuje k až masochistickému setkání s takovým misantropem.

Jak se postupně vyjevuje spisovatelův příběh, odkrývají se i Nininy slabiny, byla by však škoda prozrazovat více. Krobot má nicméně výrazně snazší úlohu, jak diváky zaujmout.

Vrahova hygiena

75 %

Dejvické divadlo

premiéra 12. ledna 2026

režie: Miroslav Krobot, Klára Melíšková, Eva Suková st.

hrají: Miroslav Krobot, Klára Melíšková, Eva Suková st.

Vrahova hygiena v kavárně Dejvického divadla je příjemná lineární aktovka. Divák tak nějak celou dobu tuší, jakým směrem se bude děj ubírat, jde už jen o to, jak moc se autorům textu a dramatizace povede celou hrůznou událost opentlit. Díky podání předních herců a určité podivné intimity, kterou celý večer navozuje (a která je v zneklidňujícím kontrastu k popisovanému činu), však určitá předvídatelnost kusu tolik nevadí.

V kontextu aktuální a poměrně experimentální Facky, tedy zatím poslední „velké“ premiéry souboru, kterou nový umělecký šéf Jiří Havelka nazkoušel v Galaxii, je Vrahova hygiena standardní komorní činohrou založenou čistě na síle textu a hereckých výkonech. A taktéž zmíněné intimitě malého prostoru.

Vstoupit do diskuse

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Sex, porod, pokus o znásilnění. Skandální Erotikon se vrací v necenzurované verzi

Premium
Z filmu Erotikon

Už skoro sto let nosí Erotikon nálepku skandálního filmu kvůli tehdy nevídaným nahým scénám. Nyní se němá černobílá legenda vrací na plátna kin; v restaurované podobě a s novou hudbou.

I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu

Z natáčení filmu Gerta Schnirch

Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť...

RECENZE: Nepřístojný šmírák, improvizátor. Životopis Vladimíra Menšíka jde do hloubky

Premium
Drama o alkoholismu Ikarův pád (1977). Jako otec a syn se představili Vladimír...

O hereckém i lidském fenoménu jménem Vladimír Menšík už bylo napsáno i vyřčeno snad všechno. Objemná kniha Davida Lišky s názvem Vladimír Menšík. Život, film, divadlo si klade za cíl přinést...

RECENZE: Vrahova hygiena. Krobot a Melíšková intimně odkrývají hrůzný čin

Miroslav Krobot a Klára Melíšková v představení Vrahova hygiena

Miroslav Krobot a Klára Melíšková se divákům Dejvického divadla představili v nezvykle komorním, až intimním kusu Vrahova hygiena. Novinku uvádí oblíbená scéna ve své kavárně, která zůstává v...

29. ledna 2026  8:13

Kino pro uši. Audio superprodukce připomínají film, vraždí se v nich melouny

Advertorial
Vstupte do světa nekonečných příběhů s Audiotekou – největším čekým online...

Dnešní doba přeje příběhům, na které si člověk nemusí hledat speciální čas. Zatímco klasická literatura vyžaduje klid a soustředění, moderní audio formáty umožňují prožít napínavý děj třeba cestou do...

29. ledna 2026

Ceny Trilobit mají filmy Otec i Sbormistr, anticenu Citrón deset členů rady ČT

Milan Ondrík ve filmu Otec

Filmový a televizní svaz udělil výroční ceny Trilobit za mimořádná audiovizuální díla. Bodovaly filmy Otec a Sbormistr či dokument nominovaný na Oscara Pan Nikdo proti Putinovi, čestné trofeje...

28. ledna 2026

VIDEO: Začala jíst, kvůli němu! Film Nevděčné bytosti už objíždí svět

Dexter Franc ve filmu Nevděčné bytosti

Rodinné drama Nevděčné bytosti, jež natočil Olmo Omerzu, zveřejňuje první trailer. S mezinárodním obsazením už film projel řadu festivalů, do českých kin vstoupí 26. března a hned následující týden...

28. ledna 2026  18:28

Rock i k-pop. Na Colours of Ostrava se vrací LP, poprvé vystoupí The Libertines

Zpěvačka LP (2023)

Festival Colours of Ostrava doplňuje line-up o další desítku interpretů. Na hlavní scénu se po čtyřech letech vrátí LP. Poprvé na tuzemském festivalu vystoupí britští The Libertines, horkým zbožím je...

28. ledna 2026  17:10

RECENZE: Frájovi to zase vyšlo. Robbie Williams vytáhl britpop a pokořil Beatles

Premium
Robbie Williams na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Robbiemu Willamsovi jsou lhostejné současné hudební trendy a stále více se noří do nostalgického vzpomínání. V případě alba Britpop jsou to devadesátá léta, jimž kromě eurodance produktů a grunge...

28. ledna 2026

Ceny Anděl oznámily návrhy na nominace. Ovládli je Gufrau či Ben Cristovao

Skupina Gufrau a Victor Kal. na společném albu Boyband.

Pětatřicátý ročník Cen Anděl, který se letos uskuteční 11. dubna, uvedl svůj předvýběr na nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Takzvané shortlisty ovládl například hit Navždycky blázen od pražského...

28. ledna 2026  11:15

RECENZE: Intimnější a syrovější než dřív. Zaz v Praze odvyprávěla svůj příběh

Premium
Koncert zpěvačky Zaz v O2 universu v Praze (27. ledna 2026)

V jednu dobu u nás francouzská zpěvačka Zaz vystupovala i několikrát do roka. Nyní se do Prahy vrátila po třech letech a její koncert v O2 universu byl v mnohém jiný než ty předešlé. Koncept vycházel...

28. ledna 2026

Nejen Hawkeye Pierce ze seriálu M.A.S.H. Devadesátiletý Alan Alda uspěl i s psaním

Herec Alan Alda hovoří během rozhovoru na Stony Brook University na Long...

Americký herec Alan Alda, který se 28. ledna dožívá devadesáti let, se proslavil především rolí „Hawkeyho“ Pierce, amerického chirurga v polní nemocnici v korejské válce v seriálu M.A.S.H. Tato...

28. ledna 2026  8:30

RECENZE: Animovaný E.T. - Mimozemšťan se jmenuje Arco a míří na Oscary

70 %
Z filmu Arco

Evropskou filmovou cenu v animované kategorii už vyhrál, nyní si francouzský Arco připsal i nominaci na Oscara a do českých kin vnesl rodinný žánr na pomezí sci-fi a pohádky. Ugo Bienvenu jako...

27. ledna 2026  16:16

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Zásah kvůli oběti Jiřího Straky. Metoda Markovič měnila střih po setkání s dcerou zavražděné

Zleva Adam Mišík, Václav Neužil, David Prachař, Marián Mitaš, Petr Lněnička a...

Tvůrci televizního seriálu Metoda Markovič: Straka chtěli vzdát hold legendárnímu vyšetřovateli, místo toho sklízejí kritiku za necitlivý přístup k obětem a jejich pozůstalým. Zástupci televize se...

27. ledna 2026

RECENZE: Nepřístojný šmírák, improvizátor. Životopis Vladimíra Menšíka jde do hloubky

Premium
Drama o alkoholismu Ikarův pád (1977). Jako otec a syn se představili Vladimír...

O hereckém i lidském fenoménu jménem Vladimír Menšík už bylo napsáno i vyřčeno snad všechno. Objemná kniha Davida Lišky s názvem Vladimír Menšík. Život, film, divadlo si klade za cíl přinést...

27. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.