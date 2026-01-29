RECENZE: Vrahova hygiena. Krobot a Melíšková intimně odkrývají hrůzný čin
Udělat poslední rozhovor s roky mlčícím držitelem Nobelovy ceny za literaturu se zdá být novinářský majstrštyk. Umírající literární velikán Prétextat Tach je však přiznaně odpornou bytostí. Osamocený misantrop a misogyn, který má zábavu z toho, když může urážet a dávat ostentativně najevo svou intelektuální převahu. Tou ostatně omlouvá veškerou svou neslušnost a nevymáchanost.
Postupně tak pohoří všichni novináři, kteří se do domu stárnoucího muže vypraví. Všichni až na jednoho, nebo spíše jednu. Neznámou publicistku Ninu, která má načteny všechny mistrovy romány a která se jako jediná nenechá jen tak bezdůvodně urážet. Právě to totiž v Tachovi probudí jeho zvídavost.
Tak nějak začíná Vrahova hygiena, více než třicet let starý román belgické autorky Amélie Nothombové, který nyní Dejvické divadlo zadaptovalo jako komorní kus. Hraje jej v Anti.kvariátu, tedy prostoru své divadelní kavárny, která zůstává v Dejvicích provozu i nyní, kdy divadlo kvůli rekonstrukci působí v novém prostoru Galaxie na pražském Jižním městě.
Dejvičtí se po dobu uzavření své domovské scény rozhodli posílit kulturní nabídku této kavárny, aby diváci neztratili zcela kontakt s oblíbeným prostorem. Lednová Vrahova hygiena je jednou z prvních premiér tohoto přístupu.
Před diváky se na malé improvizované scéně objeví jen trojice, která stojí i za adaptací a režií kusu: zdejší dlouholetá dramaturgyně a duše souboru Eva Suková a dále veřejně oblíbené tváře Klára Melíšková a Miroslav Krobot.
Suková uvede diváky do děje a pak už je celý večer na zmíněné dvojici. Krobot usazený na vozíčku má sice daleko do popisované nestvůrné obezity spisovatele, svým naturelem si ale s jasně vymezeným charakterem snadno poradí. Prétextata Tacha podává jako mrzutého mručouna uzavřeného ve své samolibé skořápce, pro kterého jsou návštěvy novinářů jen krutou záminkou, jak se zabavit na sklonku života.
|
RECENZE: Dejvické divadlo s jiným šéfem na jiném místě. Novou éru zahájili Fackou
Melíškové Nina je podivně tvrdá bytost, které spíš než o exkluzivní rozhovor jde o usvědčení spisovatele z dávného činu, jenž vyčetla mezi řádky jednoho z románů. Její postava je mnohem nejednoznačnější než Krobotova a divák se může ptát, co ji vlastně motivuje k až masochistickému setkání s takovým misantropem.
Jak se postupně vyjevuje spisovatelův příběh, odkrývají se i Nininy slabiny, byla by však škoda prozrazovat více. Krobot má nicméně výrazně snazší úlohu, jak diváky zaujmout.
Vrahova hygiena
Dejvické divadlo
premiéra 12. ledna 2026
režie: Miroslav Krobot, Klára Melíšková, Eva Suková st.
hrají: Miroslav Krobot, Klára Melíšková, Eva Suková st.
Vrahova hygiena v kavárně Dejvického divadla je příjemná lineární aktovka. Divák tak nějak celou dobu tuší, jakým směrem se bude děj ubírat, jde už jen o to, jak moc se autorům textu a dramatizace povede celou hrůznou událost opentlit. Díky podání předních herců a určité podivné intimity, kterou celý večer navozuje (a která je v zneklidňujícím kontrastu k popisovanému činu), však určitá předvídatelnost kusu tolik nevadí.
V kontextu aktuální a poměrně experimentální Facky, tedy zatím poslední „velké“ premiéry souboru, kterou nový umělecký šéf Jiří Havelka nazkoušel v Galaxii, je Vrahova hygiena standardní komorní činohrou založenou čistě na síle textu a hereckých výkonech. A taktéž zmíněné intimitě malého prostoru.
