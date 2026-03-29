Kdy tedy Voskovec s Werichem svou dvojici zrušili? Jak spolupracovali s gigantem kinematografie Orsonem Wellesem a ve kterém akčním filmu Werich lyžuje?
Jaký byl vlastně soubor, kde vznikla první hra Voskovce a Wericha – Vest Pocket Revue?
Osvobozené divadlo, které fungovalo jako sekce uměleckého svazu Devětsil, dneska považujeme za instituci a Voskovce s Werichem za její modly. Tehdy však to divadlo zakládala parta kluků z konzervatoře a parta kluků z „Křemencárny“, což bylo gymnázium, kde spolu Voskovec a Werich (V + W, pozn. red.) studovali. Když tedy Voskovce z Devětsilu vyhodili, znamenalo to podle Wericha jenom to, že si v kavárně přesedli k jinému stolu. A to není nadsázka, protože to všechno byli spolužáci a kamarádi. Ještě než se k souboru přidali V + W, už se tam pohyboval i Jaroslav Ježek, který zase na Pražské konzervatoři studoval skladbu a s herci se také znal. A samotným podnětem ke vzniku jejich první hry Vest Pocket Revue z roku 1927 bylo to, že se Voskovec sešel s bývalými spolužáky z francouzského lycea v Dijonu. (Voskovcova matka Jiřina, rozená Pinkasová, se narodila ve Francii, pozn. red.)
Spíš Voskovec vyčítal Werichovi ideologické vyznění filmů Císařův pekař a Pekařův císař. Málokoho napadne srovnat finále hry Golem z Osvobozeného divadla s filmovou adaptací. V divadelním scénáři není žádné budovatelské: „Ten dělá to a ten zas tohle.“