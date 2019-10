Nechci být neuctivý, ale ceny mi někdy přijdou zbytečné, řekl Dyk s Thálií

„Abych byl upřímný a pravdivý, tak jsem dlouho nevěděl, zda sem mám jít. Zaprvé jsem měl určité pochybnosti o této ceně a zadruhé jsem si položil otázku, jestli si tu cenu vůbec zasloužím. Po dlouhým úvahách jsem si odpověděl, že ano,“ zahájil s nadsázkou svou děkovnou řeč s Thálií v ruce Vojtěch Dyk.

„Co se týče těch pochybností, byly to pochybnosti spíše mého ega, než mne samotného. A na ego, jak jistě všichni v tomto sále víme, je občas důležité se, abych tak řekl, vys*at a ten večer si užít,“ nebál se v přímém přenosu ostřejších výrazů herec a zpěvák, který zaujal dvojrolí v původním českém muzikálu Legenda jménem Holmes z pera Ondřeje Brzobohatého. „Děkuji celé komisi, děkuji karlínskému divadlu a hlavně Ondrovi Brzobohatému. A předně děkuji svojí ženě,“ zakončil Dyk svůj proslov.

„Legraci jsem z toho neměl, byl jsem celkem nervózní,“ komentoval to pak po skončení přenosu. „Pochybnosti mělo spíš moje ego. Nerozuměl jsem systému, jak se cena vlastně uděluje. Obecně totiž moc ocenění nevyhledávám, nevím, jak se mám chovat,“ vysvětloval herec a zpěvák. „Když něco dělám, tak se snažím ocenit sám, ceny mi proto někdy přijdou zbytečné. Ale nechci aby to znělo neuctivě, všichni jsou tady skvělí hráči. Jen ty ceny někdy bývají moc navoněné a mne spíš baví, když to moc nevoní,“ pokračoval.

Dyk přiznal, že si osobně více považuje svého tři roky starého výkonu v Bernsteinově Mši. „Když jsem byl minule nominovaný, tak jsem víc věřil. Ten titul je ostatně o víře a právě víra nám chybí,“ vrátil se ke své předchozí muzikálové nominaci za vyčerpávající roli Celebranta. Cenu tehdy převzal Josef Vojtek za výkon v muzikálu Mefisto.

„Specifické to bylo v tom, že jsem se spolu s Ondrou Brzobohatým zapojoval do scénáře, což byla hrozná legrace,“ vrátil se ještě k aktuálnímu muzikálu Legenda jménem Holmes, kde vedle slavného detektiva hraje i jeho autora A. C. Doyla. Svým výkonem za sebou nechal nominované Jana Cinu (Malý princ v pražském divadle Studio DVA) a Jozefa Hruškociho (Sweeney Todd v plzeňském Divadle J. K. Tyla).

V nejbližší době pak na divadle Dyk žádnou novinku neplánuje a hodlá se plně věnovat hudbě. „Chystám dvě desky, koncerty s filharmonií, koncerty se zahraniční kapelou. Divadlo nyní ne,“ uvedl.

Divadelní publikum jej tak vedle oceněného karlínského muzikálu může nyní vidět ve dvou raných kusech Cirku La Putyka, které soubor uvádí v rámci oslav svého jubilea. A nadále i v Horanského inscenaci Pan Theodor Mundstock připravené pro Studio Hrdinů.