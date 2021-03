Moderní vzkaz v lahvi. Své poselství můžete nahrávat každé úterý

Stačí vyplnit kolonku název vzkazu, odsouhlasit podmínky jeho dalšího užití a můžete nahrávat. Stejně jednoduché jako samotný nápad je i ovládání novinky, se kterou přišel soubor Temporary Collective okolo režisérky Petry Tejnorové. Jejich projekt Voices totiž umělcům i zájemcům z řad diváků umožňuje každé úterý od 18:00 do 22:30 nahrát do hlubin internetu až pět minut dlouhý vzkaz.



Formát hlasové schránky navazuje na fenomén vzkazů v láhvi či telefonních záznamníků. „Není to sociální síť ani chatovací místnost, nejde nám o rychlou komunikaci. Naopak. Cílem je zpomalit, zastavit se a vnímat,“ upozorňují tvůrci.

Na stránkách lze už po dvou nahrávacích termínech najít nepřeberné množství vzkazů v češtině i angličtině. „Sedím v panelákovém bytě na sídlišti, vedle v pokoji spí můj pětiletý syn...,“ začíná vzkaz s názvem Nevyslovitelné. „S velkým zájmem jsem poslouchala a úplně vás chápu...,“ odpovídá pak kdosi na prve uvedený vzkaz. „Co je důležité, je očím neviditelné,“ zní o několik záznamů níže v odkazu na Malého prince.

Většina nahrávek se očekávaně dotýká aktuálního stavu izolace, osamocení či přerušení kontaktů. „V situaci omezení kvůli covidu-19 naše těla nastřádala, nasála a držela mnohé emoce z tohoto stavu neustálé brzdy a rozjezdu v samotě našich pokojů. Věříme, že i zanechání vzkazu znamená mít naději, že budeš vyslyšen,“ dodává k projektu Petra Tejnorová.

Projekt Voices navazuje na předchozí práci skupiny Temporary Collective s názvem Duety. Taneční performance, která se odehrávala v pražském divadle Ponec, totiž vytvářela prostor pro setkání mezi diváky a tanečníky. „Setkání trvala někdy jen několik vteřin. Třeba si jen mlčky hleděli do očí. A taková mimořádná konverzace diváka nechala zažít, co to znamená být spolu a v čem může spočívat lidský kontakt,“ připomněla za soubor Kateřina Kavalírová.

Záznamník a nahrávky aktuálního počinu Voices budou na webu souboru Temporary Collective k dispozici půl roku.