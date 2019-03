VIDEO: Po Osmém světadílu Voda nad vodou. Z hitů Elánu bude nový muzikál

Přesně osm let po premiéře muzikálu Osmý světadíl uvede pražské Divadlo Kalich druhou inscenaci opírající se o hity skupiny Elán. Na přípravě nového muzikálu Voda nad vodou se sešel téměř stejný tvůrčí tým jako u Osmého světadílu v čele producentem Michalem Kocourkem a s režisérem, choreografem a spoluautorem libreta Jánem Ďurovčíkem.

„Musíte to tvořit až tehdy, když cítíte v srdci, že máte nápad. Všechno ostatní by byl kalkul. Já se nerozhoduji podle toho, co někdo chce. Nejdřív jsem to a priori odmítal, ale pak přišel ten nápad,“ popisuje režisér novinky Ján Ďurovčík a dodává, že přesvědčit skupinu k vytvoření muzikálu byl především v prvním případě. „Po Osmém světadíle už nešlo o přesvědčování, prezentoval jsem jim, co mne napadlo. A oni souhlasili,“ dodává. Ďurovčík upozorňuje, že Voda nad vodou není přímým pokračováním příběhu z Osmého světadílu.

„Půjde o úplně nový příběh, nové postavy, nicméně pojítka mezi oběma inscenacemi jsou jasná: zdroj, čili hudba Elánu, a parafráze na velké klasické literární dílo posunuté do současné doby. Jedná se o příběh plný emocí, lásky a všeho, co patří k ‚velkému plátnu‘, jímž muzikál opět bude,“ řekl ještě režisér.

„Mluvilo se o tom už po uvedení Osmého světadílu, když jsme viděli ten úspěch. Navíc už při výběru písní na první muzikál nám jich spoustu zůstalo, které by se taktéž daly použít,“ přiznává člen a jeden z lídrů Elánu Vašo Patejdl.

„Mám z toho respekt. Písně Elánu jsou hodně složité a navíc ve slovenštině. Ale hrozně se těším, Osmý světadíl je pro mne velká srdcovka a předpokládám, že i tohle bude,“ hlásí muzikálový herec Tomáš Löbl. Spolu s ním se v novince objeví Michaela Tomešová, Roman Tomeš, Zbyněk Fric či třeba Jan Kříž.

„Nový hitmuzikál je vždy velký risk. V tomhle případě to ale jako risk neberu, látka je prověřená, příběh je velmi dobrý a osvědčená je i kombinace Elánu a Jána Ďurovčíka,“ ubezpečuje Kříž. „Odezva na Osmý světadíl byla u nás i na Slovensku obrovská, takže to trochu viselo ve vzduchu,“ dodává ke vzniku projektu.

Název muzikálu odkazuje k jedné z nejslavnějších písní skupiny Voda čo ma drží nad vodou, od jejíhož natočení uplyne v létě dvacet let. Společně s ní zazní třeba starší hity Nie sme zlí, Fero, Tuláci v podchodoch i novější Sestrička z Kramarov, Kočka či Zanedbaný sex. K nim přibude jedna novinka napsaná přímo pro toto představení.