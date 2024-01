RECENZE: O smrti blízkého s nadějí. Křehká Vlaštovka všechny těžkosti unese

Co lze necelé čtyři týdny od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy očekávat od představení, kde je podobná tragická událost důležitou částí příběhu? Nemělo pražské divadlo s reprízami takového kusu nějaký čas počkat? Či snad jeho text nějak upravit?

V případě divadelní scény Studio DVA, které přesně před dvěma měsíci na své Malé scéně uvedlo novinku Vlaštovka, zní odpověď jasně: určitě nemělo.

O předloze, která Jitku Čvančarovou jednak po dlouhé době vrátila na jeviště a navíc ji i motivovala vyzkoušet si režijní řemeslo, mluví oba zúčastnění herci v superlativech. Text španělského autora Guillema Cluea totiž zaujal herce Daniela Krejčíka natolik, že se rozhodl oslovit známou herečku i v časech, kdy si dala úplnou divadelní pauzu a návrat na jeviště v nejbližší době neplánovala. Čvančarovou text oslovil neméně – a tak začala vznikat Vlaštovka. Tedy inscenace, ve které se herečka představila v úloze stárnoucí operní pěvkyně a Krejčík jako necvičený mladík, který si přišel pro lekce zpěvu.

Že to všechno nebude jen tak, je divákovi jasné hned. Mladík Ramon totiž zpěv sotva udýchá a snad až příliš se zajímá o fotografii mrtvého syna, kterou má zpěvačka vystavenou na klavíru vedle not.

Hrdince tak brzy dojde trpělivost a chce pěvecky nepružného studenta vyhodit. Obzvlášť poté, co se až příliš začne rýpat v její nezhojené životní ráně.

Autor Guillem Clua svůj text skutečně napsal výtečně. Komorní debata mezi nesourodou dvojicí totiž spěchá v až detektivním rytmu k finálnímu rozluštění. Před diváky se postupně objevují stále nové a nové skutečnosti, které Ramon ženě jen nerad odkrývá. I on sám totiž v sobě nese silné trauma, a je podobně emotivní jako matka, co přišla o syna. Oba hrdinové tak po sobě vzájemně metají ostrými slovy, která – pokud přesně zasáhnou – spustí neovladatelnou emoci.

Tak svižně napsaný text klade na herce velké nároky, jak co se množství slov a přesně pointovaných dialogů týče, tak ohledně práce s emocemi. Takové představení, kde se oba herci střídavě propadají k dalším a dalším emotivním vyznáním, totiž může snadno sklouznout k repetitivnosti. Což by v případě více než hodinu a půl dlouhého kusu bylo ke škodě věci. V případě pondělní reprízy byla tato hrozba tak nějak na hraně, ovšem patrně záleží na konkrétním aktuálním rozpoložení herců. Oba to však ve výsledku zvládli skvěle.

Vlaštovka 75 % Studio DVA premiéra 17. listopadu 2023 režie: Jitka Čvančarová hrají: Jitka Čvančarová, Daniel Krejčík

Čvančarová s Krejčíkem totiž mají celý večer pevně ve svých rukou. I když se mluví o tak silných tématech, jako je smrt, střelba, ztráta blízkého a snaha se s takovou situací posléze vyrovnat, nebojí se do Vlaštovky propašovat i humor. Některé slovní výměny tak díky ironickým ostnům mezi diváky vyvolají i tlumený smích, což zde rozhodně nezní nějak nepatřičně. Naopak, zní to velice úlevně a nadějeplně.

Právě naděje je totiž primárním poselstvím tohoto křehkého kusu. I přes těžké téma totiž celý večer plyne tak nějak lehce, podobně jako letecké oblouky zmiňované vlaštovky. Křehkosti dopomáhá i odlehčená scéna Marka Cpina a Tomášem Hanákem s citem přebásněná titulní ukolébavka.