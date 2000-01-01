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Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf baletu Národního divadla oslavil své 80. narozeniny. Proslov pronesl ředitel Národního divadla Jiří Burian, náměstek ministra kultury Jiří Bubeníček, šéf Baletu Národního divadla v Brně Mário Radačovský nebo iniciátorka pietního aktu Renata Sabongui.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Uctít památku Vlastimila Harapese přišla na Vyšehradský hřbitov více než stovka návštěvníků. Pro mnohé byl absolutní ikonou i váženým člověkem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pozůstalí se s Harapesem před uložením do hrobu rozloučili pohlazením. Baletní mistr zemřel 15. května 2024 ve věku 77 let.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Iniciátorka pietní akce paní Renata Sabongui přišla s myšlenkou uložit Harapesovy ostatky pro jeho zásluhy vedle významných českých osobností. S humorem poznamenala, že už společně v nebi jistě popíjí a vykládají si o životě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Náhrobek z kamene z prachatického lomu vytvořil akademický sochař Jaroslav Urbánek, kterého s Harapesem pojilo dlouholeté přátelství.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Podle ředitele Národního divadla Jana Buriana byl Vlastimil Harapes známou a respektovanou osobností i u lidí, kteří nebyli aktivnímu fanoušky baletu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Speciálním prvkem náhrobku je i pítko pro ptáky na spodní desce, aby u Harapesova místa posledního odpočinku byl stále život, který on sám měl tak rád.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pro Jiřího Bubeníčka, někdejšího předního českého tanečníka a nynějšího náměstka ministra kultury, byl Harapes velkým tanečníkem, ale i krásným člověkem. Považuje jej za jednoho z nejslavnějších umělců, kteří se v Československu narodili.
Autor: Petr Topič, MAFRA
U aktu slavnostního uložení na Vyšehradském hřbitově byl přítomný i umělecký šéf Baletu Národního divadla v Brně Mário Radačovský. Podle jeho slov shlížel na akci Harapes z nebe. Jednou se tam s ním sám rád potká.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Po proslovech zasypali příchozí Harapesův hrob desítkami květinových darů jako výraz respektu k této velké baletní osobnosti.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na dopolední uložení ostatků do hrobu navázalo odpoledne v Kině Lucerna vzpomínkové setkání „Pocta Vlastimilu Harapesovi“ a projekce dokumentárního filmu Martina Kubaly Vlastimil Harapes: Neobyčejné životy.
Autor: Petr Topič, MAFRA