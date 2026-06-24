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Zemřel Vlastimil Harapes. Baletní mistr Národního divadla i českých filmů
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Zemřel Vlastimil Harapes. Baletní mistr Národního divadla i českých filmů
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Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Jason Bourne 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Pařba ve Vegas 60 %, Noc v muzeu 2 60 %, Terminátor: Temný osud 60 %, Moje tlustá řecká svatba 65 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %
Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...
Mohli všichni - vystupující, zvukaři, světla, dokonce i diváci. Ale chyběla technika. Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden. Na poslední chvíli...
Pro roli je občas třeba něco obětovat. Své o tom ví řada hollywoodských herců, jejichž proměny je stály hodiny v maskérně a pořádné výkyvy na váze. Některým razantní změny image přinesly kýžené...
Dvě deci tuše je dokumentární film Ester Geislerové o potřebě zmapovat, obsáhnout a pochopit život a osobnost jejího předčasně zesnulého otce. Film vznikl v produkci její sestry Ani Geislerové a...
Pivo nebo zelenou do ruky na počest frontmana Tří sester Lou Fanánka Hagena, který 18. června slaví kulaté šedesáté narozeniny! V našem kvízu si prověřte znalosti o životě zpěváka, textaře a jedné z...
Jestli tvůrcům šlo jen o pocitovou náladu letních dětských táborů, pak novinka kin Po večerce plní účel. Ale jako romantická komedie o první lásce na druhý pokus drhne nejen kvůli omšelé zápletce se...
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos otevře akce, která v Česku ani na Slovensku nemá obdoby. Nebe na lázeňským městem úvodní den rozzáří Allwyn dronová show s názvem Hvězdy a vítězové...
Jistěže to byl večer plný nostalgie a vzpomínání. Ale také znamenitého muzikantství, skvěle napsaných písniček a nápadité pódiové show. Britští Duran Duran předvedli pražské O2 areně gentlemanskou,...
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava letos oslaví významné jubileum. Třicátý ročník, který se uskuteční od 23. října do 1. listopadu, bilancuje tři dekády své existence, během nichž se...
Některé knihy si vás musí najít v ten správný čas. Spisovatelka Veronika Opatřilová už má ve svém arzenálu několik takových textů. V novince Zpívat bříze ovšem čtenáře udržuje ve zvlášť delikátní a...
Zpěvačka Marie Rottrová přeložila svůj koncert ve Strakonicích, který se měl uskutečnit 26. června. Kvůli očekávaným extrémně vysokým teplotám Velký letní galakoncert přesouvá na 2. září. Management...
Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf...
Z programu Smetanovy Litomyšle si milovník klasiky nemůže nevybrat. Ostatně jenom v Litomyšli bylo možné si letos poslechnout, jak jeden z největších dirigentů současnosti provádí s jedním z...
Tábor, dávná láska a letní pohoda. Pokud se chcete naladit na prázdniny, doporučujeme vyrazit už 25. června do kin na film Po večerce, ve kterém Vladimír Polívka ztvárnil hlavní roli. Ještě předtím...
Na Štědrý den letošního roku bude mít v kinech premiéru Projekt D v hlavních rolích se Štěpánem Kozubem, Veronikou Khek Kubařovou, Veronikou Žilkovou a dalšími. Zápletka s manželi, kteří mají osm...
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Ještě než velšská rocková kapela Manic Street Preachers odehrála svůj koncertní set na Metronome Prague 2026, byl zpěvák a kytarista James Dean Bradfield k dispozici na rozhovor. Řeč byla nejen o...
Ve věku 88 let zemřel významný plzeňský akademický malíř, grafik, scénograf a pedagog Jaroslav Zapletal. Byl držitelem řady českých i mezinárodních uměleckých ocenění a Historické pečeti města Plzně...