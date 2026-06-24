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Vlastimil Harapes spočinul na Vyšehradě. Na náhrobní desce má pítko pro ptactvo

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  16:11
Slavnostní rozloučení proběhlo za přítomnosti rodiny Vlastimila Harapese,... Uctít památku Vlastimila Harapese přišla na Vyšehradský hřbitov více než stovka... Pozůstalí se s Harapesem před uložením do hrobu rozloučili pohlazením. (24.... Iniciátorka pietní akce paní Renata Sabongui přišla s myšlenkou a samotnou... Náhrobek z kamene z prachatického lomu vytvořil akademický sochař Jaroslav... Podle ředitele Národního divadla byl Vlastimil Hapares známou a respektovanou... Speciálním prvkem náhrobku je i pítko pro ptáky na spodní desce, aby u... U uložení a uzavření hrobu byl přítomen sám autor náhrobku akademický sochař... Pro Jiřího Bubeníčka, někdejšího předního českého tanečníka a nynějšího... U aktu slavnostního uložení na Vyšehradském hřbitově byl přítomný i umělecký... Po proslovech zasypali příchozí Harapesův hrob desítkami květinových darů jako... Po proslovech zasypali příchozí Harapesův hrob desítkami květinových darů jako...
Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf baletu Národního divadla oslavil své 80. narozeniny. Proslov pronesl ředitel Národního divadla Jiří Burian, náměstek ministra kultury Jiří Bubeníček, šéf Baletu Národního divadla v Brně Mário Radačovský nebo iniciátorka pietního aktu Renata Sabongui.

Zemřel Vlastimil Harapes. Baletní mistr Národního divadla i českých filmů

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