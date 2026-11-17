Vlasta Chramostová se narodila 17. 11. 1926 v Brně. Její osobní i profesní život byl však pevně spjat s Prahou, a především s místy v Praze 2. S manželem Stanislavem Milotou provozovala bytové divadlo v domě na adrese Čelakovského sady 10. A právě tam jim oběma ve sváteční den odhalili pamětní desku. Její autorkou je akademická sochařka Marie Šeborová.
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V 92 letech zemřela Vlasta Chramostová, herečka tří různých životů
Slavnostní události se zúčastnili její kolegové z Národního divadla Zuzana Stivínová a David Prachař. Společně s nimi desku odhalili také ředitel Národního divadla Jan Burian a starosta Prahy 2 Jan Korseska.
Vlasta Chramostová zemřela v roce 2019, jen pár měsíců po svém manželovi. Veřejnosti byla známá především z filmů Spalovač mrtvol nebo Je třeba zabít Sekala. Léta působila v Divadle na Vinohradech, kde ztvárnila více než 60 rolí. Tuto etapu jejího života připomíná fotografická výstava na Úřadu městské části Praha 2.
Po nástupu normalizace v roce 1972 odmítla Chramostová návrat do znormalizovaného Divadla na Vinohradech na protest proti odvolání ředitele Františka Pavlíčka. Přišla tak o možnost veřejně vystupovat. Spolu s manželem, kameramanem Stanislavem Milotou, podepsala Chartu 77 a zapojila se do disentu. Ve svém bytě pak pořádali zakázaná divadelní představení.
Na jeviště se mohla vrátit až po listopadu 1989. Více než dvacet let pak působila v Národním divadle, kde završila svou uměleckou dráhu. „Prožila jsem tři životy, herecký, disidentský a čas návratů,“ říkala herečka. Před kamerou se naposledy objevila v Havlově Odcházení. Její osud se stal svědectvím o odvaze, osobní statečnosti i ceně, kterou byla ochotná za své postoje zaplatit.
Bytové divadlo Vlasty Chramostové v Brně
Kromě odhalení pamětní desky se v den jejího 100. výročí rozhodla nezávislá studentská umělecká skupina OLDstars otevřít v centru města nové bytové divadlo nesoucí její jméno. Nová scéna vzniká v autentickém studentském bytě v Solniční ulici, který již několik generací obývají studenti JAMU. Divadlo s kapacitou pouhých 12 diváků zahájí provoz premiérou hry Bratři současného italského dramatika Fausta Paravidina.
„Bytové divadlo Vlasty Chramostové bylo místem, kde se navzdory okolnostem mohli lidé setkávat, tvořit a otevřeně přemýšlet o světě kolem sebe. Chceme, aby nový brněnský prostor byl místem odvahy, experimentu a generačního dialogu. A aby připomínal, že divadlo ke své existenci nepotřebuje velkou budovu, ale především lidi, kteří mají co říct,“ říká David Šrejma, student druhého ročníku činoherního herectví JAMU a člen OLDstars.