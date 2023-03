VIDEO: Brosnan je náš kamarád, chtěl i film, láká Dvořák na nové Vivaldianno

Novinka týmu okolo hudebníka Michala Dvořáka navazuje na úspěšný projekt Vivaldianno, který se představil už ve třiceti světových městech. Představení, které prolíná art-rock, barokní hudbu a vizuálními efekty, už prý v Británii, Chile, Argentině či Jižní Koreji vidělo přes 150 tisíc diváků.

Vivaldianno The Show nyní v nové vizuální podobě s přidanou projekcí a choreografií láká nyní do pražského Divadla Hybernia na barokní Benátky a příběh hudebního génia Antonia Vivaldiho. „Projekt moderním a unikátním způsobem využívá princip Laterny magiky a posouvá ho dál. Vytváří 3D prostor pomocí dvou projekcí – předního průhledného plátna a zadní projekce. Obě plátna jsou synchronní a díky správné práci s perspektivou vytváří poutavý 3D efekt,“ vysvětluje tvůrce show a taktéž člen kapely Lucie Michal Dvořák.

Vedle moderních technických a vizuálních inovací uvidí diváci moderní choreografii v podání skupiny Dekkadancers. Autory 3D projekcí a vizuálů jsou čeští animátoři ze studia Incognito. Součástí show jsou i špičkoví sólisté, například multižánrová violoncellistka Terezie Kovalová.

V představení promlouvá řada herců v čele s Jiřím Dvořákem. V dalších rolích pak diváci uslyší Pavlu Tomicovou, Vilmu Cibulkovou, Petra Štěpánka, Petra Olivu, Kryštofa Hádka či třeba Moniku Timkovou. Zahraniční návštěvníci mohou díky speciální aplikaci a softwaru Cinewav na svých smartphonech využít anglický dabing, který namluvil herec Pierce Brosnan.

„Není to tak, že by bral všechno, co dostane na stůl. Opravdu si vybírá. Přečetl si scénář a líbil se mu. Dokonce se ptal, jestli už máme hotový i filmový a že by si v tom rád zahrál,“ prozrazuje Michal Dvořák. Brosnan se ostatně už účastnil příprav jiného Dvořákova projektu iMucha Show. Autor multimediální show věří, že se Brosnanovi podaří dorazit na některou z repríz novinky.

Autorem anglického překladu je scenárista Jan K. Novák, který spolupracoval s Milošem Formanem mimo jiné na filmu Valmont. Autorem libreta je Tomáš Belko a autory hudebního zpracování Michal Dvořák a Jiří Janouch. Po premiéře 31. března se Vivaldianno The Show vrátí do Divadla Hybernia 16. dubna a následně 12. a 13. května.