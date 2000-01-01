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Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce, kde se bude muset spokojit se skromnější diváckou návštěvností. V galerii se podívejte na poslední snímky kulturního svatostánku těsně před největším renovačním zásahem v jeho historii.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Divadlo na Vinohradech bylo postaveno v roce 1907 a za necelých 120 let neprošlo žádnou zásadní rekonstrukcí. Největší zásah do jedné z nejvýznamnějších divadelních scén v Česku začne letos na podzim. Renovace zasáhne vnitřní i venkovní části divadla.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Krabice plné rekvizit by dokázaly vytvořit řadu dlouhou až k blízkému kostelu svaté Ludmily na Náměstí Míru. Při tvorbě představení mohou rekvizitáři sáhnout po nejrozmanitějších předmětech jako je váleček na nudle, porcelánový omáčník, plyšový mimozemšťan nebo britské vlaječky. Tyhle konkrétní hrály v inscenaci Jistě, pane ministře, kde se na jednom jevišti potkaly herecké legendy Viktor Preiss a František Němec.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pod úrovní jeviště se nachází zastaralý a velmi komplikovaný zdvihací systém, kterým technici dokážou upravovat jevištní terén. Složitý „les“ sta kovových sloupků dovede ovládat 25 obdélníků, ze kterých se jeviště skládá. Ve vrchní části tak vznikají v průběhu hraní šikmé i stupňovité plochy, které korespondují s prostředím právě hrané scény.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Když se hrálo, tak tu byl hrozný frmol. Tady byly garderobiérky, které pomáhaly hercům se převléct, žehlily košile. Tady měly takové žehlicí stanoviště a dokázaly vyžehlit košili za půl minuty. Teď je tady ten klid hrozně nezvyklý,“ sdělila při prohlídce o této chodbě před šatnami PR manažerka divadla a dramaturgyně Zuzana Paulusová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Rekvizitárna je odjakživa považována za srdce celého zákulisí. Divadelní osazenstvo se v nepříliš rozlehlém prostoru schází před začátkem představení, jako prostor pro společnou oslavu pak místnost slouží při přípitku po úspěšné premiéře. První český prezident Václav Havel sem po premiéře představení své manželky Dagmar pozval i bývalou ministryni zahraničí Spojených států Madeleine Albrightovou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Prvním větším zásahem při rekonstrukci bylo odmontování sedaček z přízemí. Poslední místa k sezení se před odmotnováním dosud nacházejí pouze na balkónech. Kapacita velkého sálu je 621 míst. Do prostoru Radiopaláce, kam se po čas rekonstrukce soubor dočasně přemístil, je skromnějších 370 sedadel.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V dnes již vyklizené pánské šatně lze stále najít kanape, kde mohou herci před vystoupením zrelaxovat. V minulosti šatnu obývali takoví herečtí bardi jako Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Josef Abrhám, Petr Haničinec, Josef Vinklář nebo Zdeněk Štěpánek.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
I když by se nemělo, zakázat je to téměř nemožné. Za dlouhých 119 let provozu se herci před představením rádi scházeli na cigaretu právě zde v zadní části chodby vedoucí k šatnám. U stolečku s dvěma křesílky postávali, kouřili a opakovali si role. Všudypřítomný odér cigaretového kouře je tak nostalgicky znát po celém zákulisí divadla.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zkušebna ve vrchním patře divadla je dnes již zcela opuštěná. Ve žhavé fázi zkoušení zde však bývalo velmi živo. Prostředkem místnosti se táhne několik do řady spojených stolů, za kterými sedávalo obsazení připravované inscenace. Pod režisérským vedením se z čerstvě vytisknutých scénářů četlo, recitovalo a předváděly jednotlivé části inscenace. K dispozici jsou i stupínky, které slouží pro dokreslení scény, kdy postava na někoho vzhlíží z výšky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nyní krabicemi zaplněné jeviště sloužilo necelých 120 let nejen zábavě a povznesení kulturního ducha, ale také jako prostor posledního rozloučení s lidmi ikonicky spjatými s fungováním divadla. Čestnou stráž u rakve zde divadelní kolegové drželi například při rozloučení s Gabrielou Vránovou, Simonou Postlerovou, Otakarem Brouskem st., Jaroslavem Kepkou nebo Jiřinou Jiráskovou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jirásková, jež 10 let coby ředitelka držela nad divadlem pevnou ruku, má v prostorách šaten stále malou vzpomínku. Do souboru nastoupila v roce 1951 a ztvárnila zde nepřeberné množství nezapomenutelných rolí, například v inscenacích Sto roků samoty, Malý princ, Deník Anny Frankové, Návštěva staré dámy nebo shakespearovských klasikách Veselé paničky windsorské a Večer tříkrálový. Na výstřižcích je zachycená se svými kolegy Vlastimilem Brodským a Jaromírem Hanzlíkem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Jako by tu ve zdech zůstaly životy všech těch lidí. Těch zapomenutých i těch, kteří zůstali známí. Divadlo tvoří kolektivní paměť na všechny, kteří jím prošli. Ať to byli ti takzvaní ‚bezejmenní‘ kulisáci a inspicienti, tak ty velké hvězdy. Byl tu zaměstnaný Karel Čapek i Olga Scheinpflugová. Kouzlo je právě v té týmovosti,“ dodala Paulusová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na zachovalé fotografii přilepené na jedné ze skříní lze stále rozpoznat tváře tehdejšího obsazení inscenace Lištičky od Lillian Hellmanové. Kus měl na prknech vinohradského divadla premiéru v únoru roku 1980. Na snímku najdete například Ivu Janžurovou, Miloše Kopeckého, Radoslava Brzobohatého, Stanislava Remundu nebo Dagmar Havlovou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Prostory veřejnosti skryté jako chodby a šatny často padnou za oběť lidové tvořivosti herců a ostatních zaměstnanců divadla. Pozornosti kolegů neušli například herci Jaroslav Satoranský, Jan Plachý a Jan Šťastný.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Umělecko-technický šéf Divadla na Vinohradech Lukáš Mathé názorně předvedl, jak lze během představení manipulovat se silnými konopnými lany, které ovládají látky, plátna a rekvizity běžně vytažené nad horní část jeviště tak, aby je oko divákovo z hlediště dobře nedohlédlo.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V téměř vyklizeném divadle lze stále najít zmenšené modely divadelních scén jednotlivých inscenací. Podle umělecko-technického šéfa Mathého, který byl při fotografické prohlídce přítomný jako průvodce, byl tento model vytvořen k Shakespearově klasice Večer tříkrálový.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Jsme rozhodnuti, že do 20. června hrajeme v naší budově na náměstí Míru, a zbytek prázdnin a září máme naplánováno na přesun a přezkoušení všech inscenací. Od října bychom měli začít hrát v novém prostoru, a to nezávisle na tom, jestli rekonstrukce začne, nebo nezačne,“ nechal se v březnu slyšet ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer.
Autor: Anna Kristová, MAFRA