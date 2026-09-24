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Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní
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Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní
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Recenze: Na tělo 65 %, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 40 %, Seznamka 15 %, Pařba na třetí 45 %, Po čem muži touží 2 35 %, After: Polibek 40 %, Star Trek: Do neznáma 60 %, John Wick 3 60 %, Vetřelec: Covenant 60 %, První člověk 75 %, Únos vlaku 1 2 3 50 %, Náhradníci 50 %, Disturbia 50 %, Štace Miloně Čepelky 65 %
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní...
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů je hlavním magnetem podzimní sezony televize Prima. Třetí řada úspěšné detektivní reality show Zrádci zavedla soutěžící na hrad Křivoklát, kde se snaží...
Devadesáti let se dožívá herec, scenárista, básník, textař a především jeden z pilířů Divadla Járy Cimrmana. Nezapomenutelný jako šikovatel Vogeltanz v Záskoku, v dvojroli princů Jasoně a Drsoně v...
Po ohlášení konce moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena po aktuálním ročníku StarDance je stále žhavým tématem jejich důstojné zastoupení. Sázková společnost Fortuna podle prvních kurzů...
Na Berlinale vyhrál cenu za nejlepší dokument a s přívlastkem „brutálně upřímný“ teď snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato míří za Česko do oscarové bitvy. Je stejně nevšední jako nepříjemný,...
David Koller vydá v pátek album Nebudem se bát. Ještě než se do něj budou moci fanoušci zakousnout, uspořádal zpěvák, skladatel a bubeník poslechovou akci ve svém nahrávacím studiu v MeetFactory, kde...
Jako jedna z čerstvých novinek měsíce září přichází na knižní trh prvotina novináře Jana Bartáčka Celková záležitost. Pozoruhodnou knihu krátkých próz a poezie s originálním grafickým doprovodem si...
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Zpěváka Lionela Richieho souží zdravotní záležitosti. Kvůli problémům se srdcem byl nucen zrušit tři americké koncerty s kapelou Earth, Wind & Fire plánované na přelom září a října. Dobrou zprávou...
V redukované tříčlenné sestavě povstala z popela dívčí skupina The Pussycat Dolls a v rámci turné PCD Forever přijela aktuální koncertní program předvést i do pražské O2 areny. Spíše než k...
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů je hlavním magnetem podzimní sezony televize Prima. Třetí řada úspěšné detektivní reality show Zrádci zavedla soutěžící na hrad Křivoklát, kde se snaží...
V čtvrtek 24. září slaví kulaté 80. narozeniny písničkář Jan Nedvěd. Hudebník, pro kterého byla hudba vždy na prvním místě, vytvořil silné duo se svým bratrem Františkem. Společně při legendárním...
Kanadský spisovatel haitského původu Thélyson Orélien, který za svou románovou prvotinu C'etait ça ou mourir (Buď to, nebo smrt) získal několik literárních cen a nominaci na prestižní francouzskou...
Publicista a policejní instruktor Pavel Černý vydal knihu Škpt. Václav Morávek a lidé kolem něj. „Povinná četba“ pro každého, kdo se zajímá o moderní dějiny naší země, boří mýty, že Češi nebojují....
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Vyrůstal v herecké rodině, přesto o divadelní kariéře nikdy nesnil. „Jako dítě jsem samozřejmě občas hrál – filmy, televize, divadlo. Rodiče mi v tom nebránili, ale zároveň mi jasně řekli: ‚Tohle si...
Když Héctor Germán Oesterheld začal v roce 1957 vydávat sci-fi komiks Eternaut, nemohl tušit, jak znepokojivě se příběh jednou propojí s osudem jeho země i vlastní rodiny. Argentinská vojenská...
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