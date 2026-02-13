Lidská zoo s herci, boxery a gospelem. Můj největší divadelní počin, říká režisér Tauš

„Je to taková celovečerní hudební hra na rituál nebo na mši, kde se na jevišti potkává 40 interpretů z velmi rozdílných disciplín. Zpěváci, herci, krumpoví tanečníci, rapeři, boxeři. Jsou to interpreti všech možných věků. Ta jejich rozdílnost tvoří architekturu show a my skrze ni objevujeme, jak je důležité být spolu,“ popisuje představení režisér Tauš, který je zároveň jeho producentem a scénáristou představení.
Při tvorbě projektu spojil Tauš své síly s Meirem Luborem Dohnalem či scénografem Janem Kadlecem, se kterým spolupracoval už na oceňovaném filmu Amerikánka. Spolu s choreografkou Kristínou Tukan Martanovičovou dali výrazný prostor již zmiňovanému pouličnímu tanci krump, se kterým se někteří účinkující setkávají zcela poprvé.
„Na první pohled to může vypadat, že je to frajerský street, ale má to obrovskou hloubku. Ti tanečníci tím vyjadřují nějaké své postoje, skrze tanec se vypořádávají se svými problémy nebo věcmi, které řeší,“ říká o tanečním nastudování herečka Hana Holišová.
Devadesátky byla krize hodnot z opájení se svobodou bez odpovědnosti, líčí Tauš
Společně se svými kolegy Ondřejem Rumlem, Zeou, Cyrilem Dobrým, Matějem Ruppertem a Valerií Lobachovou zastává na točně Nové Spirály roli „bedňáků“. Ti vedle skládání a rozebírání scény posouvají vyprávění ostatních účinkujících celého čtyřicetičlenného souboru.
Netradiční gospelové zpracování představení si vzal na starosti multiinstrumentalista a skladatel Roman Holý. Ten je coby hudebník za skupinami jako J.A.R., Sexy Dancers a Monkey Business, kde již 26 let stojí po boku Matěji Ruppertovi, jedné z hvězd projektu HUMAN ZOO.
„Dalo by se říct, že ho člověk zná jako své boty, ale víte, co je úžasné na Romanově tvorbě? On mě vždycky něčím naprosto pozitivně překvapí. Nepřestávám žasnout, kde pořád bere tu invenci. Vždycky tam nějaký rukopis je, vždycky tam objeví něco jiného, nějaké zákoutí, které mě nadchne. Byl to taky jeden z důvodů, který mě definitivně přesvědčil o tom, že tuhle nabídku od Viktora Tauše mám vzít,“ říká s nadšení Ruppert.
Tři hlavní hrdinky očekávaného filmu: Malou Amerikánku v sobě máme všichni
Mezi dalšími účinkujícími v hvězdami nabitém představení diváci uvidí například Lenku Dusilovou, Jana Cinu, Dana Kranicha, Tomase Seana Pšeničku, Kláru Kitto nebo Alenu Dolákovou.
„Máme tu čtyřicet takových hvězd, tak proč si kupovat čtyřicet lístků, když stačí jeden,“ poznamenal s humorem k obsazení svého doposud největšího divadelního počinu režisér Tauš.
„Celé to představení, tak jak ho chápu já, je udělané, abychom se trochu zamysleli. Sami nad sebou, nad lidstvem nad světem kolem a mimo nás a možná by nám pak mohlo dojít, že jsme členy jednoho společenství a kruhu, kterým by se neměl nikdy zastavit. Protože pokud se zastaví, tak lidstvo skončí,“ dodal Ruppert, frontman Monkey Business.