Preiss pozlacen i ukraden. Montéři věřili, že jeho busta znázorňuje hokejistu

„Nejenže jsem byl pozlacen, ale následně i ukraden. A kdo ví, kde teď jsem,“ zakončil Viktor Preiss úsměvnou historku s vlastní bustou, která byla kdysi vyrobena kvůli jedné inscenaci.

Herec ji po letech, co strávila kdesi ve skladu, dostal domů. Tak ji věnoval kamarádovi do malé hospůdky nedaleko své jihočeské chalupy a ten ji nastříkal zlatým sprejem a vystavil v restauračním zařízení. Poměrně nepovšimnuta tam prý stála až do doby, kdy dorazili jacísi montéři zdaleka a začali se vyptávat, čí portrét zobrazuje. Preissův známý pohotově odvětil, že jde o známého hokejistu Rezka v narážce na Preissovu roli v Nemocnici na kraji města. Prý slavný hráč českobudějovického Motoru... Pointu příběhu si už čtenář dá snadno dohromady.

Balanc na laně

Úsměvně tak začíná první z celkem pěti pětadvacetiminutových dílů audioprojektu Viktor Preiss – portrét, který nyní v létě postupně zveřejnil poslechový portál Audioteka. Slavný herec zde svým distingovaným projevem hovoří o životě i kariéře.

Anebo třeba o své zálibě v tragikomedii. „Nebezpečí, jak hrát komedii a jak se podbízet lidem, má v tomto žánru úzkou hranici. K jejímu hraní patří to, že se to člověk naučí rozpoznat,“ uvedl na adresu nejen slavné vinohradské inscenace Brouk v hlavě. Preiss zde totiž sám přiznává, že se jejím dalším a dalším reprízám ve finále bránil. „Říkal jsem: Stáhněte to! Ten mechanismus věci vás může svádět i k mechanismu na jevišti,“ vzpomínal. „Člověk pak může upadnout do pokleslosti, protože si třeba chce ulevit nebo si chce diváka získat jednodušším způsobem. Inteligentní komedie je ale výsostná,“ upozornil letos sedmasedmdesátiletý herec a přirovnal tuto ekvilibristiku k provazochodectví.

Viktor Preiss se s aktivní hereckou kariérou rozloučil už před osmi lety. Možná trochu překvapivě ještě před sedmdesátkou. Tehdy odehrál v Divadle na Vinohradech stou reprízu komedie Vstupte! a po třiatřiceti letech odešel z pražské scény. Chtěl se nadále věnovat jen práci v rozhlase a svému oblíbenému malování.

„Když ovace vstoje dlouho nebraly konce, nejprve vhodil do hlediště květiny. Poté s gestem Cyrana z Bergeraku i klobouk, ve kterém poslední představení odehrál, a nakonec kravatu. Ani chvíle, kdy před diváky poklekl, potlesk neumlčela. Až když si Preiss zjednal ticho a řekl jediné slovo: Děkuji,“ psali jsme tehdy.

„Můžete divadlo milovat, ale já viděl i herce, které už museli na jeviště vodit,“ svěřil se pak iDNES.cz bezprostředně poté, co si vychutnal poslední divadelní potlesk.

Preiss se od té doby jen výjimečně objevil v televizních seriálech, šetří i s filmy. Před kamerou byl poslední roky k vidění především jako kapitán Vašátko ve volné televizní sérii režisérky Lucie Bělohradské natočené podle povídek Hany Proškové.

Herec si nyní ve zmíněném audioprojektu, který je součástí většího cyklu, povídal se scenáristkou Nikol Novákovou. Preissův audioportrét navazuje na předchozí počin Audioteky s Jiřím Lábusem. „O tom, že bude následovat Viktor Preiss, o jehož mimořádném umu svědčí například ocenění Neviditelný herec století, nebylo pochyb,“ vysvětluje režisér projektu Michal Sieczkowski.

První díl si lze na audioknižní platformě poslechnout zdarma.