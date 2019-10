Hybnerová si zahraje zatvrzelou starou pannu, která se náhle zamiluje

Hru Kena Ludwiga pod názvem Be My Baby – Buď moje bejby uvádí ve čtvrtek večer v premiéře pražské Divadlo Palace. „Taková londýnská zatvrzelá stará panna. Žena, která má řád a jasné představy o tom, jak by věci měly vypadat,“ popisuje svoji Maud Vanda Hybnerová. „Všechny tyhle věci přehodnotí, protože se jí i v padesáti stane ten zázrak, že se zamiluje,“ naznačuje herečka k ději. Palace novinku uvádí jako retrokomedii, diváky tak čekají krásná šedesátá léta.



Hybnerová novinku charakterizuje jako film na divadle. „Komedie je sice napsaná jako divadelní hra, nicméně používá filmové střihy, takže obsahuje spoustu prostředí,“ vysvětluje a náladou kus přirovnává ke klasickému filmu Nebožtíci přejí lásce s Jackem Lemmonem.



Johna si zahraje David Novotný, se kterým se Hybnerová na prknech potká teprve podruhé. „Může to být tak patnáct let, co jsme se setkali v Dejvickém divadle v představení KFT/Sendviče reality. Nikdy jsme spolu ani netočili. Ale jako kolegové se samozřejmě známe dlouho,“ uvažuje.

Be My Baby prý cílí na spokojené diváky. „Divadlo Palace je v dobrém smyslu bulvární scéna. Dekorace a kostýmy Miroslava Krále jsou pečlivě dobově udělané. Je to poctivé herecké i režijní řemeslo,“ dodává herečka k režii Petra Svojtky.

„Pro diváka to je odpočinková hra, nicméně pro herce už tolik ne vzhledem k tomu, že představení má osmnáct střihů, přestaveb i převleků. Náročné je to i textově,“ zmiňuje ještě Hybnerová.