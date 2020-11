Ústředna 78. Kultura stále žije. Jen herci se změnili v telefonní operátory

Jsem zase tady. Na Jatkách 78. Všechno je na svém místě. Šatna. Bar. Vchod k hledišti. Ale místo diváků je tady jen pár účinkujících. I tak je znát to lehké napětí. Za chvíli to vypukne, korona nekorona!

Ústředna 78 se chystá. V hledišti je prázdno a na jevišti to zatím vypadá jako v opuštěné kanceláři. Srovnané stoly a kancelářské židle. U každého stolu se tyčí světelný kužel. Teď ještě zhasnutý. Není to jen dekorace, ale znamení. Až se rozsvítí, bude operátor vědět, že jeho telefonát je streamován, tedy přenášen do živého vysílání na internet.