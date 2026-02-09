Uplynulo 100 let od startu Osvobozeného divadla. Zářili v něm Voskovec a Werich

„Maximum emocí za vteřinu“ chtěli vyvolat Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek, kteří se sešli v Osvobozeném divadle ve 20. letech 20. století. A do svého jedinečného humoru a ironie vnesli později - zejména s houstnoucími mraky nacismu - i satirickou bojovnost. Poetika divadla se později otiskla v různých divadlech malých forem v poválečných letech.
Jan Werich a Jiří Voskovec v představení Caesar

Jan Werich a Jiří Voskovec v představení Caesar | foto: Supraphon

Jaroslav Ježek (vpravo) s Hugem Haasem, Jiřím Voskovcem a Janem Werichem ve 40....
Jiří Frejka, muž, který dal název Osvobozenému divadlu.
Plakát Osvobozené divadlo. Výstava Bedřich Feuerstein (9. listopad 2021)
Obálka kompilace
První představení Osvobozeného divadla se odehrálo před 100 lety, 8. února 1926, v pražském divadle Na slupi, úředně je zakázali v listopadu 1938

V únoru 1926 odehrála Na slupi avantgardní skupina skupiny Devětsil Jiřího Frejky parodii na Molierovu hru s názvem Cirkus Dandin. Na scéně s bílým pozadím, plným žebříků a lampionů se míhali herci ve cvičebních trikotech a herečky v pruhovaných komediantských sukních, dělali stojky, přemety a žonglovali s míčky. „Představení se silně vymykalo z obyčejných našich divadelních pojmů,“ psala kritika.

A název Osvobozené divadlo mu dal v říjnu 1925 Jiří Frejka. Údajně podle německého překladu knihy ruského režiséra Alexandra Tairova Das entfesselte Theater (Odpoutané divadlo či Nespoutané divadlo).

Ve snaze o přirozenost v protikladu k dosavadní umělé stylizaci se mladí divadelníci hlásili k cirkusu či varieté. A v jevišti nového divadla se stále častěji objevovali dva studenti, Voskovec a Werich. Časem je zlákala možnost bavit sebe i publikum komickými výstupy ve stylu studentských recesí o přestávce. „I když jsem nechtěl jít k divadlu a Voskovec taky ne, divadlo si přišlo pro nás,“ napsal později Werich.

68 hodin poslechu. Načíst kompletní Korespondenci V+W trvalo čtyři roky

První hru Vest Pocket Revue psali po kavárnách. A později prozradili i svou inspirační metodu: „Jednoho večera byla zakoupena u pana Nepraše v menší obci jihovýchodních Čech láhev rumu za 24 Kč. Téhož večera obsah láhve byl smíchán s horkou vodou, oslazen, přidáno citronové šťávy a získaná kapalina vypita. Na dně prázdné lahve ležela Vest Pocket Revue.“

Spontánní a improvizovaná hra se poprvé hrála v dubnu 1927 v Umělecké besedě. Měla veliký ohlas a jména Voskovec a Werich se rozlétla po Praze. Nakonec hru hráli víc jak dvěstěkrát, nechali studií a začali se naplno věnovat divadlu.

S dalšími hrami (Smoking revue, Kostky jsou vrženy, Gorila ex machina, Premiéra Skafandr) rostl věhlas divadla, které se přestěhovalo do nových prostor v suterénu paláce U Nováků ve Vodičkově ulici. Ke dvojici V&W se přidal i hudebník Jaroslav Ježek, tvůrce nestárnoucích songů.

V té době napsali V&W své nejlepší hry (Balada z Hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora) a také zavedli forbíny - improvizované dialogy na předscéně, které reagovaly na aktuální politické a kulturní události. Pro bezděčnou absurdnost toho, co chce být seriózní, majestátní, vznešené, patetické, učené a bohorovné, vymysleli privátní termín „hovadno“: „Barvotisky a ilustrované kalendáře jsou hovadné. Pohlednice a parníky. Vlastenecké projevy, většina lamp, rodinné kanape a četné kravaty.“

Málo zlověstný. Jana Wericha vyšoupli z bondovky, ale jinde hrál nacistickou bestii

A zatímco soudobé politické „hovadno“ nabíralo s nastupujícím nacismem stále hrozivějších rozměrů, stali se V&W ústředními postavami boje proti kulturnímu šovinismu a nacismu. Proti hře Osel a stín (1933) podávalo německé velvyslanectví v Praze ostré diplomatické protesty. Kat a blázen z roku 1934 byl již přímým vypovězením boje domácímu nacismu.

„Byla to bašta antifašismu. A také nikdy nedobytá demokratická bašta evropského významu,“ míní kritik Vladimír Just. Divadlo se tak stalo jednou z prvních obětí totalitarismu, proti kterému bojovalo od roku 1933.

Ve zdůvodnění odebrání divadelní koncese v listopadu 1938 se píše: „Voskovec a Werich ve svých posledních hrách zvláště zdůrazňovali levé tendence ... celým svým souborem a směrem jsou orientováni až na hranice komunismu a jejich náměty se většinou obíraly zesměšňováním politiky a úřadů, nezdá se zdejšímu úřadu za vhodné, aby v nynější době, kdy velký národ volá po sjednocení, byla část občanstva, a zvláště mládež, vychovávána v tomto směru.“

Ideologie nás iritovala svou disciplínou a kožeností, tvrdil Voskovec

Poslední hra dua V+W v Praze byla Pěst na oko s plakátem s koláží, na které je Michelangelův David vyzbrojen plynovou maskou. V roce 1939 Voskovec s Werichem emigrovali do USA. V roce 1946 po Werichovi na chvíli vrátil i Voskovec a snažili se Osvobozené divadlo obnovit. To se nedařilo a Voskovec podruhé, definitivně emigroval v roce 1948. Krátce žil ve Francii, od roku 1950 znovu v USA.

Na činnost Osvobozeného divadla navázalo na přelomu 50. a 60. let kupříkladu Divadlo Na zábradlí, divadlo Semafor a další divadla malých forem, kterých v 60. letech vzniklo v Československu velké množství.

Voskovec zemřel 1. července 1981 a svého těžce nemocného kamaráda a spolupracovníka přežil o pouhých osm měsíců. V Praze se mohli setkat až po listopadu 1989, kdy byla na Olšanech po boku Jana Wericha a členů rodiny uložena urna s Voskovcovým popelem.

