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Podle Margity má Zagorová písní na deset muzikálů, hlásí autorka Biografů láska

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  13:09
Autorka Uljana Donátová představuje muzikál Biograf láska 2: Nový příběh (21....

Autorka Uljana Donátová představuje muzikál Biograf láska 2: Nový příběh (21. srpna 2025). | foto: Richard Kocourek

Ukázky z muzikálu Biograf láska 2 v Divadle Kalich
Ukázky z muzikálu Biograf láska 2 v Divadle Kalich
Ukázky z muzikálu Biograf láska 2 v Divadle Kalich
Ukázky z muzikálu Biograf láska 2 v Divadle Kalich
36 fotografií
Po úspěchu muzikálu Biograf láska přichází Divadlo Kalich s pokračováním, jež nese podtitul Nový příběh. Inscenace s písněmi Hany Hagorové je podle autorky libreta Uljany Donátové plná hitů, na které se v prvním díle nedostalo. Písní má podle ní úspěšná zpěvačka v repertoáru na dalších deset. Muzikálové pokračování uvede pražské divadlo premiérově 6. září.

Není obvyklé, aby u muzikálů vznikalo další pokračování. Navazujete s potřebou vyhovět poptávce diváků nebo šířit odkaz Hany Zagorové?
Myslím, že důvodů, proč jsme se rozhodli vytvořit Biograf láska 2 je několik. Diváci muzikál přijali velice příznivě, za čtyři roky se odehrálo 350 vyprodaných představení, což je samo o sobě zavazující. Zároveň jsme ale věděli, že spoustu písní Hany Zagorové – a byly mezi nimi i ty nejoblíbenější - jsme museli oželet.

Nicméně producenti měli s Hanou Zagorovou dohodu, že pokud by byl muzikál Biograf láska úspěšný, je možné uvažovat i o dalším s jejími písničkami. Ony jsou to vlastně spojité nádoby – diváci nám dali jasně najevo, že písničky Hany Zagorové mají rádi a zároveň jsem i já často musela odpovídat na otázku: Proč tam není tato písnička a tato písnička? A repertoár Hany Zagorové je opravdu bohatý, takže pro nový příběh bylo kam sáhnout.

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Jak na sebe díly navazují?
Začnu od konce. Biograf láska 2 má podtitul Nový příběh. Jde tedy o samostatné, ucelené představení, kdy divák, který neviděl původní muzikál, nebude o nic ošizen. Dostane srozumitelný, svébytný příběh s písničkami Hany Zagorové, které v jedničce nejsou. Diváci, kteří viděli „první díl“, tu najdou drobné odkazy jako příjemný bonus.

Jsou tu jemné návaznosti, které oba příběhy propojují, ale není to pokračování v pravém slova smyslu, tedy se stejnými hrdiny a přímou návazností děje. Pro mě osobně byla zkušenost s prvním muzikálem důležitá v tom, že jsem při psaní druhého scénáře více rozuměla potřebám divadla a rytmu muzikálového představení.

Můžete prozradit nějaký hit, na který se diváci můžou těšit?
Zazní dalších pětadvacet písniček Hany Zagorové, diváci se mohou těšit i na jeden hit, který původně nazpívala skupina ABBA, na velmi originální verzi písničky Studánko stříbrná a osobně mi dělá radost, že jsem mohla pracovat i s dvěma písničkami, které pro Hanu Zagorovou napsal Marek Ztracený – Jsem jaká jsem a Já nemám strach. Obě jsou z pozdějšího období její kariéry, mají skvělé texty a přesně tu emoci, kterou jsem pro jednu příběhovou linku potřebovala.

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Co jste si při psaní libreta řekla, že rozhodně v pokračování nesmí chybět?
Humor a naděje. To jsou pro mě dvě základní ingredience, které se objevují jak v obou muzikálových titulech, tak v mých knížkách. Mimochodem ta pátá, Ženy v očekávání vyjde již v polovině září. A pak taky síla přátelství, které vás dokáže podržet v okamžicích, kdy ne všechno vychází.

Na jakou scénu jste v tomto případě nejvíce pyšná?
Bylo by nespravedlivé vybírat jednu scénu, protože věřím, že se do příběhu a jeho divadelního provedení podařilo dostat řadu opravdu silných momentů a celé představení diváka provede pestrou škálou emocí od smíchu po slzy a zpět ke smíchu. A k naději. Ta je důležitá!

Vidíte potenciál v písních či příběhu i na další díl?
Když Štefan Margita poprvé viděl Biograf láska, pronesl kromě krásných a pochvalných slov, jichž si velmi vážím, i jednu památnou větu: Hanička natočila 900 písní, to je na deset muzikálů.

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Tak jsem mu pak se smíchem několikrát říkala, že doufám, že tak daleko nedojdeme. Pro mě je teď důležité, aby diváci přijali Biograf láska 2 stejně otevřeně jako první díl. Všichni na tom představení odvedli neskutečné množství poctivé práce s pokorou k Haniným písničkám, které lidi milují. Takže to je důležité – tady a teď.

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