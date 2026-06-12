RECENZE: Ukrutně šťastni. Hříchy lze utopit v bažinách, hlásí černá severská komedie
V téměř dvě a půl hodiny dlouhém představení s přestávkou mohou diváci sledovat osud policisty Roberta, kterého nadřízený extchán uklidí z Kodaně kamsi do zapadákova. Robert (Jan Grundman) se totiž potřebuje dát dohromady po náročném rozvodu a navíc ještě musí uniknout z osidel své bláznivé matky. Unylé maloměsto, kde má nyní dohlížet na řád a pořádek, však není tak ospalé, jak se zdá. Nebo spíš se jako ospalé jen cíleně tváří, aby místním bizarním postavičkám prošly všechny jejich stejně bizarní činy a zločiny.
Městem se totiž nesou zkazky o bažinách, které jsou schopny pozřít i celou krávu. A právě v takových bažinách lze logicky ukrýt tělo menší než to kravské...
Gaydečka od počátku večera sází na silnou stylizaci; třeba když Robert dorazí do místní putyky, která se před ním objeví na jedno zahvízdnutí. A hned se začnou dít věci: místní pobudové před ním defilují jako na orloji, na povel do sebe naklopí pivo a hned si říkají o další. Repetitivnost místních ožralů dodává dílu až groteskní nádech. Nevypráví se ale o ničem přehnaně vtipném. Hrdina se totiž hned zaplete do milostného trojúhelníku, kde druhé dva vrcholy tvoří místní věčně opilý rabiát a násilník (Jakub Tvrdík ve své obvyklé roli), kterého se všichni bojí, a dále jeho věčně zbitá a omámená žena (Barbora Křupková), kterou všichni zneužívají. Ve snaze jí pomoci však brzy Robert klesne ještě níže než místní figurky v čele s doktorem (Tomáš Petřík), pastorem (Matěj Anděl) a šejdířem (David Punčochář).
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Jistá beznaděj, možná až lynchovsky skrytá za maloměstskou fasádou, se prolíná celým večerem. Není to však nic, co by divák Švandova divadla pod vedením Martina Františáka už neviděl. Se stejnými motivy pracovaly namátkou kusy LásKKKa!, Srpnové světlo a vlastně i stále reprízovaná Divoká kachna.
Ukrutně šťastni
Švandovo divadlo
premiéra 25. dubna 2026
režie: Eliáš Gaydečka.
hrají: Jan Grundman, Bohdana Pavlíková, Barbora Křupková, Jakub Tvrdík, Katarína Mišejková, Tomáš Petřík, David Punčochář, Luboš Veselý, Miroslav Hruška, Matěj Anděl, Marek Frňka, Radek Lajfr / Otto Dušek, Vavřinec Kratochvíl / Adam Langer, Filip Jáša / František Florián
Samotným příběhem a motivem tedy novinka Ukrutně šťastni nezaujme. Vedle solidních hereckých výkonů, je to však působivá scéna Jakuba Perutha a zmíněná grotesknost, kterou Gaydečka drží v rozumné míře po celý relativně dlouhý večer. Čistě do komedie se novinka překlápí až s příjezdem matky (Bohdana Pavlíková), ovšem i tak se režisérovi a hercům podařilo udržet celý večer v kompaktním tvaru.
Novinka Ukrutně šťastni je tak určena primárně pro ty, kdo do Švandova divadla našli cestu po delší době.
Tipy z televizního programu
Recenze: Shrek Třetí 60 %, Focus 50 %, Děti Nagana 70 %, Terminator Salvation 60 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Nespoutaný Django 70 %, Percy Jackson: Moře nestvůr 45 %, Bob Dylan: Úplně neznámý 55 %, Bourneův odkaz 60 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Případ dvou manželek 55 %, Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 50 %, Krotitelé duchů 35 %, Kovbojové a vetřelci 40 %, Baby Driver 55 %
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