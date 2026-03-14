Vystřídal řadu zaměstnání včetně umývače výloh nebo čističe koberců. V Plzni pronajímá byty a provozuje hudební klub House of Blues. Před dvěma lety se ale devětapadesátiletý Petr Čermák během chvilky stal nejprve spolumajitelem a posléze jediným majitelem pražského Divadla Metro na Národní třídě, kde často velmi známí a populární herci účinkují převážně v komediích.
Proč jste si vůbec pořizoval divadlo v Praze?
Protože to je sexy. O čemkoli jsem se kdy v životě rozhodoval, bylo to během minut, ne týdnů nebo měsíců. Tady to bylo stejné. Divadlo vlastnil kamarád, který s ním potřeboval pomoci. Bavili jsme se o tom a já mu říkám: Tak já do toho půjdu. Odkoupil jsem půlku divadla. A jako v každém byznyse, kde jsou dva lidé – a myslím, že ten jeden je tam vždy navíc – to dopadlo tak, že jsem od něj pak koupil i tu druhou půlku.
A ano, třeba Hynek jeden den řeční na demonstraci a druhý den přijde sem. Ale tady se bavíme o divadle, o holkách, o dětech. O politice vůbec!