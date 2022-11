Máme tu všichni maso na kosti, pochvaluje si Stašová komedii s Etzlerem

Tématika je to vyloženě vánoční: „Je Štědrý večer a manželé Madeleine a Antoine Villardierovi ve svém domě chystají slavnostní večeři pro vybranou společnost. Madeleine je pověrčivá a zoufale se snaží zabránit hrozícímu počtu třinácti lidí u stolu. Pokaždé, když se zdá, že je zasedací pořádek konečně vyřešen k její spokojenosti, nastanou komické situace vyplývající ze vztahů všech pozvaných hostů,“ uvozuje pražské Divadlo Lucie Bílé prosincovou premiéru se Simonou Stašovou a Miroslavem Etzlerem.

Novinku, kterou divadlo známé zpěvačky chystá ve spolupráci s Agenturou Harlekýn, zde režíruje Vladimír Strnisko. Na výběru původně francouzského textu, který se dokonce dočkal filmové verze s tehdy debutující Annie Girardotovou v jedné z vedlejších rolí, se podílela i přímo Stašová.

„Vždycky si vybírám texty, u kterých se směju už při prvním přečtení, mají ještě nějaký další rozměr a je tam pochopitelně krásná role pro mě. Není to vůbec jednoduché, takovou komedii najít, chce to velikou trpělivost a skutečně sednout a číst a číst a číst. Někdy to trvá dva tři roky, než na to pravé pro sebe kápnu,“ vysvětluje svůj výběr sama herečka.

Na začátku tohoto roku se jí ovšem dostal do ruky čerstvý překlad této francouzské komedie. „Zavolal mi můj kamarád překladatel Saša Jerie, že by pro mě něco měl. Hned po prvním přečtení jsem mu okamžitě volala zpět: ‚Sašo, ta komedie je moje!‘ Je to pravá, nefalšovaná, pořádná komedie, kde máme všichni herci to takzvané ‚maso na kosti‘ a můžeme se opravdu vyřádit. Je to herecká komedie. Plnokrevná,“ pochvaluje si.

Spolu s Miroslavem Etzlerem zde tedy ztvární manžele Villardierovi. V dalších rolích se představí Simona Postlerová v alternaci s Miroslavou Pleštilovou, Julie Štandera či Nela Štefanová, Otto Rošetzký, Čestmír Gebouský a Martin Cikán v alternaci s Kryštofem Zapletalem.

Děj se tedy odehrává v Paříži na Štědrý večer. „Moje postava všemi osudy přítomných pěkně zamává. Také máme překrásné kostýmy, krásnou dekoraci a roztomilou hudbu. Už se opravdu moc těším,“ láká ještě Stašová.

„Těší mě, že první činohra, kterou v našem rodinném divadle produkuji, vzniká v úzké spolupráci právě s takovou hereckou osobností, jako je Simona Stašová,“ komentuje pak novinku sama majitelka divadla a producentka komedie Lucie Bílá. Premiéru chystá divadlo na 16. prosince, první reprízy pak na 26. ledna, 11. a 25. února.